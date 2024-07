TikTok aiuterà gli utenti a riconoscere la musica anche canticchiando

TikTok, ad oggi una delle più popolari app social e la più famosa per quanto riguarda la condivisione di video brevi, è probabilmente una di quelle più chiacchierate degli ultimi tempi. Oltre alla questione che vede la piattaforma in bilico negli Stati Uniti per una questione di sicurezza, ci sono novità interessanti sulle funzionalità in arrivo.

Stando a quanto riportato ufficialmente infatti, TikTok ha svelato una nuova feature chiamata Sound Search. Questa mira a rendere più facile per gli utenti trovare le canzoni che amano per dare vita ai loro contenuti. Questo strumento innovativo consente dunque di identificare una canzone semplicemente cantandola o riproducendola all’interno dell’app. La funzionalità è attualmente in fase di test in alcune regioni e non è ancora disponibile per tutti gli utenti.

TikTok: ora trovare la canzone che si stava cercando per i propri video sarà un gioco da ragazzi

Gli utenti che hanno saputo dell’introduzione di Sound Search, vogliono ora sapere come funziona e a quanto pare non è per nulla difficile da capire. Quando la feature sarà introdotta ufficialmente, basterà solo aprire TikTok e toccare l’icona del microfono nella barra di ricerca. In questo modo quando si avrà una canzone in testa o si sentirà una melodia che piace, servirà solo iniziare a canticchiare o riprodurre la canzone come se si usasse Shazam.

Nei primi test, Sound Search ha mostrato risultati promettenti, soprattutto nell’identificazione di canzoni popolari. Queste vengono identificate rapidamente, seguite da una visualizzazione di video pertinenti con la canzone o remix della stessa. Tuttavia, la funzionalità sembra avere qualche intoppo con le canzoni meno conosciute. In alcuni casi, potrebbe riconoscere il nome della canzone ma potrebbe non visualizzare i video correlati.

È importante notare che Sound Search è progettato per identificare le canzoni e non suoni o meme specifici di TikTok. Tuttavia alcuni utenti hanno indicato, dopo aver utilizzato la funzione in esclusiva, che lo strumento consentirebbe comunque di riconoscere alcuni suoni molto famosi su TikTok.