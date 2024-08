TikTok, ecco le nuove chat di gruppo con 32 partecipanti

Attraverso un’annuncio ufficiale della piattaforma, qualche ora fa TikTok ha presentato le sue nuove chat di gruppo in grado di supportare fino a 32 partecipanti.

La funzione arriva con un netto ritardo rispetto ad altre piattaforme, come Messenger o WhatsApp, ma dovrebbe comunque contribuire a favorire un ambiente più “social” su TikTok.

Per avviare una chat di gruppo è necessario selezionare il pulsante Posta in arrivo, seguito da Chat e dalla selezione degli utenti che si intendono coinvolgere. Con la selezione della voce Avvia chat di gruppo, si crea materialmente la chat.

Va detto che esistono alcuni limiti a questa funzione. Per esempio, è possibile invitare solo profili che si seguono e non è possibile ricevere eventuali inviti se si attivano determinate funzioni relative alla privacy (come quando non si consente l’invio di messaggi verso il proprio profilo).

Chat di gruppo di TikTok: ecco le regole per i minorenni

Altre limitazioni riguardano l’età dei partecipanti. Le chat di gruppo sono disponibili per gli utenti con 16 anni o più, con regole specifiche per chi è ancora minorenne. I profili sotto i 18 anni, di fatto, possono unirsi a una chat di gruppo solo se contiene almeno una persona che li segue a sua volta. Gli adolescenti che creano una chat di gruppo devono anche rivedere e approvare manualmente i profili che vi aderiscono

L’implementazione delle chat di gruppo, sebbene interessante, rappresenta solo una piccola parte delle novità che hanno caratterizzato TikTok in questi ultimi mesi. Per esempio, la piattaforma ha introdotto la possibilità di riconoscere un brano musicale se canticchiato, un po’ come avviene con app specifiche come Shazam o simili.

Un’altra novità interessante è la presentazione di TikTok Photos, un social network “gemello” di TikTok che si è presentato online come una sorta di anti-Instagram.