TikTok Music potrebbe a breve integrare l'audio lossless

Nel mondo dello streaming musicale, sono molti gli aspetti che rivestono un’importanza fondamentale e tra questi c’è il supporto all’audio lossless. Si tratta di un aspetto vitale per coloro che amano ascoltare con una qualità di un certo livello ed allo stesso tempo è anche un gran punto di forza per tutte quelle piattaforme che lo offrono. Tra i servizi che lo mettono a disposizione ci sono ad esempio Apple Music e Tidal. Secondo le ultime indiscrezioni che sono trapelate in queste ore, procedendo all’ispezione dell’APK di TikTok Music, la famosa app social sarebbe pronta ad introdurre questa feature.

L’analisi dell’APK in questi casi consente agli esperti di prevedere le funzionalità che potrebbero essere disponibili con i nuovi aggiornamenti. Tutto si basa sull’analisi dei codici, che spesso svelano la predisposizione, in questo caso di TikTok, ad alcune migliorie per il futuro prossimo. Allo stesso tempo è possibile anche che poi tali funzionalità non arrivino mai per il pubblico.

TikTok Music vuole portare l’audio lossless?

All’interno dell’ultima versione di TikTok Music per Android, più precisamente la versione 1.10.0, ci sono numerose stringhe di codice relative allo streaming in formato lossless.

Queste rendono possibile anche capire come funzionerà il tutto. In una fase iniziale, non tutti i file avranno la possibilità di essere riprodotti con questa nuova modalità. Ci sarà infatti un avviso nel momento in cui quel brano potrà essere riprodotto con supporto lossless.

Sfortunatamente al momento non si ha un’idea precisa di quanti saranno i brani TikTok Music ad offrire il suddetto formato. Per questo motivo non si sa con quale frequenza verrà visualizzato questo avviso.

Oltre ai tantissimi “pro” ci sono anche dei “contro” e uno di questo riguarda l’aumento significativo della quantità di dati consumati durante l’ascolto. Partendo da questo presupposto, sembra chiara la volontà da parte di TikTok Music di permettere di scegliere la qualità a seconda della propria connessione ad Internet.