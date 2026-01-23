TikTok negli USA: trovata la soluzione definitiva

Negli Stati Uniti, la piattaforma TikTok conta oggi 200 milioni di utenti e ben 7,5 milioni di attività commerciali, rappresentando un ecosistema digitale di enorme rilevanza economica e sociale.

In risposta alle recenti pressioni normative e alle crescenti preoccupazioni in materia di sicurezza nazionale, è stata avviata una profonda ristrutturazione societaria: nasce così la USDS Joint Venture LLC, una nuova entità che segna una svolta strategica nella governance e nell’operatività della piattaforma nel mercato americano. Questa, di fatto, mette fine al lungo contenzioso tra il paese e la piattaforma.

Il nuovo assetto proprietario vede la partecipazione di colossi come Oracle, Silver Lake e MGX, che insieme detengono il 45% della joint venture, mentre la cinese ByteDance mantiene una quota pari al 19,9%.

La restante fetta è nelle mani di investitori americani e internazionali, delineando una maggioranza a controllo statunitense e internazionale. Questa composizione risponde all’esigenza di garantire una netta separazione tra la gestione locale e quella globale, assicurando così la conformità alle richieste delle autorità federali.

Con la USDS Joint Venture LLC termina la querelle tra TikTok e USA

Al vertice della nuova struttura si colloca Adam Presser, ex responsabile delle operazioni e delle strategie di trust & safety della piattaforma, affiancato da Will Farrell in qualità di Chief Security Officer. Il consiglio di amministrazione, a prevalenza americana, accoglie tra i suoi membri anche il CEO globale Shou Zi Chew, segno di una continuità operativa che si innesta su una rinnovata attenzione alla sicurezza e alla trasparenza.

La governance della USDS Joint Venture traccia una linea di demarcazione precisa tra le competenze della nuova entità americana e quelle delle divisioni internazionali. Tutto ciò che riguarda la protezione dei dati degli utenti statunitensi, la sicurezza dell’algoritmo e la moderazione dei contenuti.

Le funzioni globali di TikTok restano invece focalizzate su interoperabilità dei prodotti, e-commerce, advertising e strategie di marketing, garantendo una sinergia ma anche una chiara distinzione di ruoli e responsabilità.

Sul piano tecnico, la tutela dei dati degli utenti USA si concretizza attraverso la loro conservazione esclusiva nei server cloud di Oracle, situati all’interno del territorio statunitense. Questo sistema di storage è protetto da un articolato programma di privacy e cybersecurity, che prevede audit periodici condotti da enti esterni indipendenti.

Le strategie di sicurezza si arricchiscono di protocolli rigorosi: revisioni cicliche del codice sorgente, certificazioni di sicurezza validate direttamente da Oracle come partner certificato, report di trasparenza e attestazioni di terze parti sui processi di trust & safety e moderazione. Tutto ciò si inserisce in un quadro di misure che puntano a rafforzare la fiducia degli utenti e delle istituzioni americane, garantendo una supervisione costante e trasparente delle attività.