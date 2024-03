TikTok sta per essere bannato negli USA ma c'è un trucco per aggirare il blocco

Le ultime notizie in arrivo da oltreoceano sono chiare: gli USA si preparano a bannare TikTok, a meno che ByteDance, azienda cinese che controlla il social, non provveda alla vendita. Le scenario più probabile è, quindi, un blocco del social per chi si trova negli Stati Uniti.

Già in queste ore, tra gli utenti del social, è in crescita la domanda di modi per sbloccare l’accesso a TikTok nel caso in cui il ban diventi effettivo. Si tratta di un tema che potrebbe coinvolgere anche diversi italiani che non potranno accedere al social nel caso in cui si trovino negli USA.

Per sbloccare l’accesso a TikTok negli USA, dopo il ban, basterà utilizzare una VPN, ricorrendo alla funzione che consente di “spostare” il proprio indirizzo IP in un altro Paese, in modo da aggirare eventuali blocchi geografici all’accesso a un sito o a un’app (in questo a TikTok).

Chi è alla ricerca di una VPN per TikTok può affidarsi a NordVPN, servizio di riferimento assoluto per il settore delle VPN. Con NordVPN è possibile accedere a una connessione senza limiti di banda e con la protezione della crittografia.

NordVPN costa 3,79 euro al mese, con uno sconto del 54%, scegliendo il piano biennale. Con 2 euro in più al mese, inoltre, è possibile accedere alla versione completa che include anche 1 TB in cloud e il password manager. Ci sono anche 3 mesi gratis da regalare a un amico.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito di NordVPN. Su tutte le versioni della VPN c’è una garanzia di rimborso integrale, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

Come usare una VPN per aggirare il futuro ban di TikTok negli USA

Quando il ban di TikTok negli USA diventerà effettivo non sarà più possibile accedere al social quando ci si collega a Internet dagli Stati Uniti. Per aggirare il ban servirà una VPN come NordVPN. La procedura da seguire è semplicissima ed è valida per aggirare qualsiasi blocco all’accesso a un sito o a un’app.

bisogna attivare NordVPN che ora costa 3,79 euro al mese

successivamente è necessario installare l’app di NordVPN sullo smartphone

sullo smartphone a questo punto è sufficiente attivare la VPN e selezionare un server situato in un Paese in cui TikTok è utilizzabile

Completata questa breve procedura, basterà collegarsi a TikTok normalmente per sfruttare appieno il social. Per attivare NordVPN è possibile seguire il link qui di sotto.