Il Tile Mate 2022 in offerta a meno di 20€ su Amazon: imperdibile!

Ancora al minimo storico uno dei localizzatori Bluetooth più apprezzati. Si tratta del Tile Mate (versione 2022), al momento acquistabile a soli 18,79€ su Amazon grazie allo sconto immediato del 25%. Si tratta di un prezzo davvero eccezionale per un prodotto compatibile con dispositivi iOS e Android, e anche con l’assistente vocale Alexa.

Ritrova i tuoi oggetti personali smarriti con il Tile Mate 2022, oggi in offerta a meno di 20€ su Amazon

Il Tile Mate funziona in modo molto semplice. Basta scaricare l’app Tile sul proprio smartphone iOS o Android e accoppiare il localizzatore al dispositivo. Una volta fatto ciò, è possibile utilizzare l’app per trovare l’oggetto a cui è collegato.

Per rendere più semplice il ritrovamento di un oggetto, è possibile utilizzare l’appena citata app per far emettere un suono dal localizzatore. Il suono è sufficientemente forte da essere ascoltato da una distanza di circa 10 metri. Se l’oggetto è fuori portata, invece, è possibile utilizzare l’app per visualizzare una mappa che mostra la posizione dell’ultima volta in cui Mate è stato rilevato.

Il Tile Mate è dunque comodo da utilizzare, e poi è piccolo e leggero. Ha una portata di rilevamento di 60 metri (sufficiente per la maggior parte delle situazioni), è resistente all’acqua e – altro vantaggio – è compatibile sia con Google Assistant che con Alexa. Quindi sì, il tutto può essere gestito anche con i comandi vocali.

E se invece non trovi più lo smartphone con cui è abbinato il Tile? Nulla più semplice: premi due volte il pulsante sul localizzatore Bluetooth per far squillare lo smartphone iOS/Android, anche quando questo è impostato su “silenzioso”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.