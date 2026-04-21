Tim Cook si dimetterà quest'anno: ecco il prossimo CEO di Apple

Apple cambia guida operativa dopo quindici anni sotto la stessa direzione. Tim Cook lascerà il ruolo di amministratore delegato il 1° settembre 2026 per assumere la carica di presidente esecutivo, mentre John Ternus diventerà ufficialmente il nuovo CEO.

È una delle transizioni più rilevanti nella storia recente dell’azienda, seconda soltanto al passaggio da Steve Jobs a Cook nel 2011. Nel periodo guidato da Cook, Apple ha raggiunto una capitalizzazione superiore ai 4 trilioni di dollari e ha costruito un business dei servizi da oltre 100 miliardi annui.

Una successione costruita nel tempo

Il cambio al vertice non nasce da una rottura improvvisa. Il consiglio di amministrazione ha approvato all’unanimità la nomina di Ternus, definendola parte di un processo di successione strutturato e pianificato nel lungo periodo. Cook resterà operativo fino alla fine dell’estate 2026 per garantire continuità nelle attività chiave, con un nuovo ruolo focalizzato su temi istituzionali, relazioni con i governi e decisioni strategiche di rilievo.

John Ternus è una scelta interna fortemente orientata alla continuità tecnica. Entrato in Apple nel 2001, ha costruito la propria carriera nell’area ingegneristica fino a diventare Senior Vice President of Hardware Engineering. Sotto la sua supervisione sono stati sviluppati iPhone, Mac e iPad, oltre all’architettura Apple Silicon, che ha segnato il passaggio dai processori Intel a soluzioni proprietarie ARM con vantaggi concreti su efficienza energetica e prestazioni.

L’eredità di Cook e le sfide di Ternus

Tim Cook ha trasformato Apple su due fronti distinti: operazioni industriali e ricavi ricorrenti. Prima ancora di diventare CEO, aveva già ridisegnato la catena di approvvigionamento con modelli just-in-time e accordi strategici globali. Durante il suo mandato sono arrivati Apple Watch e AirPods, ma soprattutto è cresciuta la linea servizi con iCloud, Apple Music e Apple TV+, riducendo la dipendenza dalle sole vendite hardware. Non sono mancate le difficoltà: il lancio problematico di Apple Maps e il posizionamento ancora incerto dei visori per la realtà mista restano tra i capitoli più discussi della sua gestione.

Ternus raccoglie un’azienda solida ma sotto pressione competitiva crescente. L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei dispositivi consumer è oggi il fronte più critico: Apple deve accelerare rispetto ad altri attori che hanno già distribuito modelli generativi su larga scala. Sul piano tecnico, la direzione è quella dei modelli on-device, capaci di eseguire inferenze direttamente su chip proprietari riducendo latenza e dipendenza dal cloud. Un equilibrio complesso da raggiungere su dispositivi sempre più compatti come smartphone e wearable.

Cosa cambia davvero con questa transizione

La scelta di un CEO interno con un profilo fortemente ingegneristico suggerisce continuità, ma apre anche spazio a un possibile riequilibrio tra innovazione hardware e sviluppo software.

Apple ha costruito il proprio vantaggio competitivo sull’integrazione verticale tra questi due ambiti. La sfida di Ternus sarà mantenere quella coerenza in un mercato che richiede innovazioni più rapide e visibili, dove l’AI e i nuovi formati di interazione digitale stanno ridisegnando le aspettative degli utenti e degli investitori.