TIMVISION con Netflix ed Eurosport in offerta a 7,99€ al mese

TIMVISION con Netflix è il pacchetto che include il catalogo di Netflix e l’intrattenimento di TIMVISION, più tutti gli eventi sportivi di Eurosport, l’accesso a Discovery+, in aggiunta ai canali Mediaset e La7. Al momento è in offerta a 7,99 euro al mese, grazie allo sconto del 43% sul prezzo di listino.

Si tratta di una delle offerte più interessanti per quanti hanno la passione dei film e delle serie tv, dal momento che con TIMVISION si hanno i film e le serie tv per tutta la famiglia, senza dimenticare la possibilità di noleggiare i film a pochi mesi dalla loro uscita al cinema, mentre con Netflix si ha accesso a uno sconfinato catalogo di serie televisive e film per tutti.

Cosa include il pacchetto TIMVISION con Netflix

Ricapitolando, il piano TIMVISION con Netflix non si limita soltanto ai film e alle serie tv delle due piattaforme streaming appena citate, ma comprende anche la diretta dei canali Eurosport live e on demand, i canali in diretta Mediaset e La7 (più i programmi dell’ultima settimana da rivedere on demand), e infine tutto l’intrattenimento di discovery+.

Come accennato prima, TIMVISION con Netflix offre l’opportunità agli amanti del cinema di noleggiare i titoli da poco usciti nelle sale cinematografiche, così da poter restare sempre aggiornati sulle ultime novità, risparmiando anche sul costo del biglietto.

Per quanto riguarda la programmazione di Eurosport, segnaliamo che a fine maggio inizierà il Roland Garros, secondo slam della stagione di tennis di quest’anno. Sarà a Parigi anche Jannik Sinner, tornato alle competizioni dopo lo stop forzato di tre mesi legato alla vicenda del Clostebol: l’azzurro proverà a ripetere l’impresa dell’Australian Open di inizio anno, quando vinse battendo per tre set a zero Alexander Zverev.

L’offerta in corso sul sito della TIM è disponibile per un periodo di tempo limitato.