TIMVISION + Netflix a 7,99€ al mese è l'offerta del momento

C’è tempo fino al 24 maggio per i nuovi clienti TIMVISION, già in possesso di una connettività TIM, di attivare il pacchetto che include il servizio insieme a Netflix ad un prezzo scontatissimo. Con l’offerta TIMVISION + Netflix a soli 7,99€ al mese, puoi accedere a un mondo di contenuti, risparmiando fino al 43% sul prezzo standard.

L’abbonamento include il piano Netflix Standard con pubblicità, ideale per non perdere le novità più attese, e tutta la programmazione di TIMVISION, anche se hai già un account Netflix.

Cosa include l’offerta TIMVISION + Netflix?

Oltre ai grandi titoli di Netflix, il pacchetto con TIMVISION ti dà accesso a:

Tutte le partite del Roland-Garros 2025 ;

; Eurosport 1 e 2 , in diretta e on demand;

, in diretta e on demand; Discovery+ , con documentari, reality e show;

, con documentari, reality e show; I canali Mediaset e La7 live , più i programmi degli ultimi 7 giorni disponibili on demand;

, più i programmi degli ultimi 7 giorni disponibili on demand; Film recenti da noleggiare a pochi mesi dall’uscita in sala.

E questo solo per quanto riguarda TIMVISION, perchè su Netflix trovi tantissimi film e serie tv in uscita, come ad esempio Nonnas, Barbie, Forever, Love, Death & Robots: Volume 4 e The Four Seasons. Tutte anteprime esclusive della piattaforma.

Il tutto con la massima qualità visiva garantita dal TIMVISION Box, che ti permette una visione fluida in HD sia per gli eventi live che per i contenuti on demand. Un’offerta pensata per tutta la famiglia, con sport, film, serie TV e intrattenimento a un prezzo imbattibile.

Per approfittare della promozione che ti permette di avere questo pacchetto a soli 7,99€ al mese basta andare su questa pagina del sito di TIM.