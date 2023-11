Il 3-in-1 di Tineco in promo durante la settimana del Black Friday è un concentrato di tecnologia da sfruttare per le pulizie di casa. Si tratta del Floor One S5 Combo Power Kit, utilizzabile come lavapavimenti, aspirapolvere intelligente e aspirabriciole. E integra anche funzionalità smart per una pulizia ancora più efficiente.

L’elettrodomestico top di gamma è acquistabile su Amazon a soli 389€ (anziché 549€) e la spedizione è completamente gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Lavapavimenti, aspirapolvere e aspirabriciole: risparmia quasi 200€ sul Tineco Floor One S5 Combo Power Kit

Il Tineco Floor One S5 Combo Power Kit 3-in-1 è un aspirapolvere e lavapavimenti intelligente e multifunzionale che offre una combinazione di aspirazione potente, lavaggio efficiente e design compatto. È un elettrodomestico che soddisfa tutte le esigenze di pulizia: non solo un’aspirapolvere smart, ma all’occorrenza anche una mini spazzola elettrica, uno strumento per fessure e una lavapavimenti.

Dal design compatto e il peso leggero (meno di 4 chilogrammi), il Floor One S5 risulta maneggevole e facile da manovrare. L’esclusiva struttura della testina permette di raggiungere gli angoli più remoti e, grazie alla tecnologia con sensore smart iLoop, il lavapavimenti intelligente regola automaticamente il flusso di aspirazione, il flusso d’acqua e la velocità del rullo della spazzola garantendo un’esperienza più efficiente e senza interruzioni.

Per quanto riguarda il suo lato smart, spiccano il pulsante di autopulizia (fondamentale per la manutenzione quotidiana, perché elimina automaticamente sporco, capelli e detriti) e l’anello iLoop. Quest’ultimo cambia colore da rosso a blu quando il pavimento è realmente pulito.

Per pavimenti duri, tappezzeria, angoli, scale, fessure, interni dell’auto e altre superfici ancora, il kit 3-in-1 di Tineco sta riscuotendo enorme successo su Amazon. Aggiudicati la tua unità approfittando dello sconto Black Friday del 29%.

