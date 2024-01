Tineco Floor One S7 Pro, l'aspirapolvere perfetto con 140 € di sconto

Abbreviare il ciclo di pulizie e all’interno del proprio ambiente domestico è fondamentale al giorno d’oggi, viste le tante attività da compiere durante una giornata. Proprio per questo motivo arrivano in aiuto degli utenti diversi aspirapolvere di livello, tra i quali il Tineco Floor One S7 Pro risulta probabilmente il migliore.

Stiamo parlando di un dispositivo davvero impressionante sia per potenza che per qualità costruttiva, dotato addirittura di un display e in grado di lavare anche il pavimento. Oggi su Amazon il suo prezzo, grazie ad un’offerta a tempo, scende del 18% e si ferma a 659 €. Ci sono due anni di garanzia disponibili e soprattutto la spedizione rapida entro giovedì.

Il Tineco Floor One S7 Pro è in promo, le specifiche

In grado di aiutare nella spinta grazie al suo sistema di autopropulsione SmoothPower bidirezionale, non si farà fatica a pulire il pavimento con questo Tineco Floor One S7 Pro. L’autonomia arriva fino a 40 minuti, utili per pulire tranquillamente l’ambiente.

È in grado di pulire alla grande anche sotto i bordi grazie al sistema aggiornato e al nuovo design. Il lavaggio del pavimento avverrà con acqua dolce e grazie all’efficiente riciclo dell’acqua sporca con il flusso costante di 450 volte al minuto. È dotato inoltre di un pratico display sul quale vedere tutte le informazioni.

Storicamente, non è possibile trovare un dispositivo migliore di questo per quanto riguarda le scope elettriche. Il Tineco Floor One S7 Pro è un aspirapolvere a tutti gli effetti in grado di lavare anche il pavimento e pertanto rappresenta una soluzione super versatile. Oggi direttamente su Amazon è disponibile con un ottimo sconto, ovviamente per merito di un’offerta a tempo.

C’è il 18% in meno sul prezzo originale di 799 € che scende così a 659 €. Chi lo acquisterà, potrà portarlo a casa entro giovedì grazie alla spedizione veloce e con i soliti due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.