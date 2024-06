Tool per cancellare le tracce dal web: Incogni è il numero uno

Viviamo in un’epoca in cui la nostra identità digitale può diventare facile preda di truffatori online e aziende di marketing senza scrupoli. Se il tuo obiettivo è cancellare le tracce dal web, sappi che esiste uno strumento formidabile che si chiama Incogni. Si tratta di un tool che va ben oltre il semplice antivirus, in quanto si impegna attivamente a proteggere la tua privacy online.

Cancella le tracce dal web con Incogni: ecco perché è il numero uno

Vuoi davvero che i tuoi dati personali finiscano nelle grinfie di broker di dati che li vendono al miglior offerente? Incogni può occuparsi della rimozione partendo dalla radice. Individua questi data broker, li contatta e li costringe a cancellare tutto ciò che può compromettere la tua privacy. Questo non solo mette al sicuro le tue informazioni dai furbetti del marketing, ma previene anche possibili usi fraudolenti.

Ma non è tutto. Puoi anche evitare di cadere in trappole di phishing e siti dannosi con Incogni, perché ti avverte tempestivamente se accade. A questo si aggiunge il monitoraggio continuo della tua identità digitale, informandoti immediatamente su attività sospette o potenziali furti di identità.

Poi, se ti sei veramente stufato di essere bombardato da pubblicità mirate e fastidiosi tracker, Incogni offre anche il controllo completo sulla tua privacy. Puoi disattivare i cookie, bloccare le pubblicità mirate e limitare l’accesso ai tuoi dati personali con pochi semplici click. Tutto questo con un’interfaccia user-friendly.

Insomma, Incogni è una soluzione completa per chi desidera cancellare le tracce dal web e vivere serenamente la propria vita digitale. Ecco la ciliegina sulla torta, che ti abbiamo riservato alla fine: adesso abbonarsi costa il 50% in meno!