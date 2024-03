TOP 5 del giorno su Amazon: TV, PC e iPhone a prezzi STRACCIATI

Chi era in cerca del vero affare di giornata oggi ha ampia scelta grazie ad Amazon che non si tira indietro dall’offrire dispositivi di ultima generazione a prezzi incredibili. Come si può vedere dall’elenco in basso, c’è un iPhone 15 Pro ma ci sono anche una smart TV di ultima generazione targata Samsung, un mini PC e una tastiera Logitech.

Tutti i prodotti godono oggi di uno sconto straordinario all’interno della celebre piattaforma e-commerce. Allo stesso tempo tutti hanno due anni di garanzia e spedizione rapida.

La lista dei migliori 5 prodotti Amazon da acquistare subito

Con uno sconto del 43% la smart TV di Samsung costa oggi 594€. Dotata di un’ampiezza di 55″ e di un pannello QLED in grado di raggiungere il 4K, questa televisione offre anche il nuovo processore Quantum 4K Lite. Le immagini sono mozzafiato e integrati all’interno ci sono i principali assistenti vocali tra cui Alexa.

La tastiera Logitech K380 è in sconto del 23% con un prezzo di 28,55€. I suoi tasti circolari sono perfetti per una digitazione rapida e si possono connettere fino a tre dispositivi insieme. La compattezza e la batteria che dura due anni sono i principali punti di forza, così come la compatibilità per tutti i sistemi operativi.

L’ASUS Zenbook 14 scende del 30% e costa 699 €. Il suo display da 14″ in 2,5K è il punto di forza assoluto ma non non è da meno la presenza del processore Intel Core i5-1240P affiancato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Il design in alluminio è il fiore all’occhiello all’insegna della leggerezza e della resistenza.

L’iPhone 15 Pro scende del 12% e costa 1199 €. Il display da 6,1″ Super Retina XDR ProMotion a 120 Hz è una vera bomba, così come la tripla fotocamera da 48 MP e il design in titanio. Le prestazioni sono assicurate dal processore A17 Pro.

Il mini PC NiPoGi scontato del 34% costa oggi 189,59€. Piccolo, compatto e prestante, questo mini PC presenta un processore Intel, una memoria RAM da 16 GB e un SSD da 512 GB.