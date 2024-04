Torna in SUPER PROMO lo speaker di BOSE, compralo su Amazon

Più si avvicina il periodo estivo, più viene voglia di far festa di continuo. Ovviamente per farlo c’è bisogno di buona musica e di una cassa che possa diffonderla nell’ambiente circostante. Non c’è soluzione migliore dello speaker SoundLink Micro di Bose, uno di quelli più famosi al mondo.

Il suo grande punto di forza sta di sicuro nelle dimensioni, che ne garantiscono una trasportabilità senza eguali. Questo diffusore portatile inoltre è anche impermeabile grazie al rivestimento di cui Bose lo ha equipaggiato. Con i tasti in rilievo e la sua super autonomia, è oggi questo lo speaker da portare a casa, anche perché Amazon lo propone in grande sconto sottraendo il 24% dal prezzo di base.

Il prezzo finale è di soli 98,99 € con due anni di assistenza gratuita inclusi e con la spedizione garantita dal sito e-commerce entro domani.

Questo SoundLink Micro è diventato famosissimo: ecco lo speaker di Bose da battere

A primo impatto si vede subito che questo speaker è fatto per alte prestazioni. Sebbene le sue dimensioni siano ridotte, una volta acceso e premuto il tasto “Play”, subito sorprende per la corposità dei bassi e per le equalizzazione del suono, quest’ultima personalizzabile. Il SoundLink Micro è non per caso uno di quelli più acquistati tra gli speaker e lo dimostrano gli oltre 30.000 voti su Amazon.

È dotato di impermeabilità con certificazione IP67 e pertanto può cadere anche in acqua senza riportare danni. In più c’è anche anche un microfono per rispondere alle chiamate. Il vero punto di forza è la batteria che offre una durata fino a 6 ore.

Con lo sconto del 24% il diffusore di Bose e oggi disponibile su Amazon a 98,99 €. Per la garanzia ci sono due anni mentre per la spedizione occorrono solo 24 ore.