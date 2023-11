Toshiba smart TV QLED da 50", mai costata così poco su Amazon

Andare sempre sui soliti brand non può essere altro che un errore, soprattutto per via del fatto che si perdono vere e proprie occasioni. Tale concetto è perfetto da applicare nell’ambito del smart TV, uno di quelli più presi di mira dagli utenti durante questo Black Friday 2023. Toshiba ad esempio è un ottimo produttore di TV e lo dimostra con la sua QLED 4K disponibile in sconto oggi.

Questo prodotto, dotato di una diagonale da ben 50″, non sfigura al cospetto di brand ben più altisonanti e le sue caratteristiche lo dimostrano in pieno. Parliamo infatti di una televisione dotata di un ottimo sistema operativo e di un design fuori dal comune, soprattutto visto il prezzo di vendita.

Grazie allo sconto del 20% applicato in occasione dell’evento, la smart TV di Toshiba costa oggi 319 € includendo due anni di garanzia.

La smart TV Toshiba perfetta per tutti, le specifiche

Portare a casa una televisione di livello implica spesso una grande spesa, ma non in questo caso. Si tratta dunque di un’occasione molto valida che potrà interessare un gran numero di utenti. La smart TV di Toshiba oggi include al suo interno ottime specifiche come la tecnologia QLED e la risoluzione in 4K, ma anche un sistema operativo eccezionale.

Grazie al Fire TV presente a bordo, saranno disponibili tante app oltre ai vari Netflix, Prime Video e molto altro ancora. Non mancherà l’assistente vocale Alexa.

Basta effettivamente poco per acquistare questa smart TV, ovviamente facendo un confronto con i prezzi necessari ad acquistare le altre. Assunto che questa televisione non ha nulla da invidiare ad altri prodotti, c’è da valutare il grande sconto del 20%. Questo consente l’acquisto per 319 € e non per 419 €, prezzo di base consigliato precedentemente. Sono inclusi, oltre alla spedizione veloce, anche due anni per la garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.