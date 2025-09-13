Total Drive: il tuo hard disk online con 80€ di sconto da attivare subito

Roberta Bonori
Pubblicato il 13 set 2025
Quante volte hai avuto paura di perdere una foto speciale, un documento importante o un progetto di lavoro? Con Total Drive, il cloud firmato TotalAV, quella preoccupazione diventa un ricordo. Hai uno spazio sempre accessibile, protetto e semplicissimo da usare, dove archiviare, sincronizzare e condividere i tuoi file.

E oggi c’è un motivo in più per provarlo: 80€ di sconto immediato per mettere al sicuro i tuoi ricordi digitali e portarli sempre con te, ovunque tu sia.

Condivisione facile, sicurezza totale

Con Total Drive i tuoi file viaggiano sempre in compagnia della protezione migliore. Puoi:

  • Sincronizzare automaticamente documenti, foto e video su PC, smartphone e tablet.

  • Condividere in sicurezza file o cartelle intere con chi vuoi, revocando l’accesso in un click.

  • Avere sempre la versione aggiornata di ogni contenuto, ovunque ti trovi.

Insomma, un cloud che unisce semplicità e controllo, così non rischi mai di perdere nulla. Vuoi testarlo prima? Nessun problema. Anche senza abbonamento hai 2 GB gratuiti per esplorare le funzionalità di Total Drive e capire quanto può semplificarti la vita. Attivi l’abbonamento e non sei soddisfatto? Hai tutto il tempo per cambiare idea:

  • 30 giorni per richiedere un rimborso su piani annuali o biennali.

  • 14 giorni per piani trimestrali o mensili.

La regola è semplice: se non ti convince, puoi chiedere il rimborso. Senza giri di parole. Un dubbio? Un problema tecnico? Con l’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, via telefono ed email, hai sempre un aiuto pronto a risponderti. Con Total Drive i tuoi file non solo sono al sicuro, ma sono sempre a portata di mano. E grazie all’offerta speciale con 80€ di sconto, è il momento perfetto per fare il salto verso un cloud davvero affidabile.

