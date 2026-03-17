TotalAV offre VPN + antivirus + blocco annunci a 1,59€ al mese

Navigare su Internet espone a diversi potenziali rischi, dalla perdita di dati personali fino agli attacchi informatici. Per questo motivo stanno prendendo sempre più piede soluzioni complete che uniscono più strumenti in un unico servizio.

Tra queste rientra TotalAV, che propone una promozione interessante sul suo pacchetto di sicurezza. Il servizio Total VPN è disponibile a 1,59 euro al mese per un anno, con un notevole sconto rispetto al prezzo di listino.

All’interno dell’offerta sono inclusi anche un antivirus e un sistema per bloccare la pubblicità online. Si tratta di una promozione a tempo limitato. Nel caso in cui il servizio non soddisfi le aspettative, è possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.

Tutte le funzionalità incluse nel pacchetto di TotalAV

Il punto centrale dell’offerta è la VPN, ovvero una rete privata virtuale che consente di proteggere la propria privacy online. Utilizzandola, la navigazione risulta più sicura perché i dati vengono criptati, rendendo difficile l’intercettazione da parte di terzi, inclusi provider o potenziali hacker.

Allo stesso tempo, la VPN permette anche di aggirare eventuali restrizioni geografiche, dando la possibilità di accedere a contenuti che altrimenti non sarebbero disponibili nel proprio Paese. Questa funzione si rivela particolarmente utile anche quando ci si collega a reti Wi-Fi pubbliche, come quelle di aeroporti, hotel o locali.

Accanto alla VPN è presente anche l’antivirus di TotalAV, un software che si è distinto in diversi test indipendenti per la sua efficacia. Il programma è in grado di individuare e rimuovere malware, contribuendo a mantenere il dispositivo protetto durante l’utilizzo quotidiano. Inoltre, aiuta a contrastare altre minacce diffuse sul web, come tentativi di phishing o attacchi ransomware che potrebbero compromettere i dati personali salvati sul computer.

A completare il pacchetto c’è infine uno strumento dedicato al blocco delle pubblicità online. Questa funzione elimina automaticamente gli annunci presenti nelle pagine web, migliorando sensibilmente l’esperienza di navigazione.

Per approfittare della promozione in corso (sconto dell’80% rispetto al prezzo originario), basta andare sul sito di TotalAV.