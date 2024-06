Transazioni online sicure? Solo con una VPN

Una VPN come NordVPN è sicuramente uno strumento utile per navigare in modo sicuro, protetto e anonimo, oltre a permetterti di sfruttare alcuni vantaggi dilettevoli come l’acquisto di voli al miglior prezzo, l’accesso a cataloghi diversi delle piattaforme streaming e altro ancora.

Con questo articolo vogliamo però spiegarti in che modo una VPN diventi a dir poco indispensabile per permetterti di effettuare transazioni online in tutta sicurezza, che si tratti di semplici acquisti oppure operazioni bancarie.

L’importanza di una VPN per home banking e acquisti online

L’home banking, in particolare, è l’operazione più delicata che puoi effettuare online quando si tratta di soldi: specie se sei connesso ad una rete wifi pubblica, hai bisogno che la tua connessione venga protetta, così da evitare brutte sorprese.

Collegandoti alla tua banca tramite NordVPN hai la sicurezza di utilizzare protocolli di crittografia di ultima generazione, che tengono al sicuro i tuoi dati da occhi indiscreti. Inoltre, con una funzionalità come Threat Protection eviti siti malevoli o malware, come siti web che possano mascherarsi come la pagina login della tua banca.

Questo discorso vale anche per i più semplici acquisti online, da effettuare sulle piattaforma di vendita più famose come Amazon ed eBay. Con NordVPN hai sempre la certezza di navigare in modo sicuro e protetto, come se fossi all’interno di un tunnel all’interno del quale nessuno può intercettare i tuoi dati.

Insomma, tanto vale la pena provare: NordVPN è disponibile con il 71% di sconto sul piano biennale e 3 mesi extra gratis. In ogni caso, hai una prova gratuita di 30 giorni.