Trapano avvitatore BOSCH in sconto nel Black Friday Amazon (-24%)

Amazon in questi giorni è il luogo perfetto per acquistare tutti quegli attrezzi utili per lavorare o per il fai da te. Oggi è importantissimo avere in casa gli strumenti giusti, tra i quali non può mancare un trapano avvitatore a batteria. Quello con marchio Bosch è senza dubbio il migliore e oggi figura anche all’interno di una lista tra i più economici nonostante l’altissima qualità.

Il prodotto, che arriva con diversi strumenti a corredo, è una particolare edizione di Amazon. Il Black Friday consentirà a tutti di acquistarlo con un ottimo sconto pari al 24% in meno rispetto al solito prezzo.

Saranno 24 € di risparmio a colpire gli utenti, che potranno dunque acquistare il trapano avvitatore a soli 75,99 € con due anni di garanzia.

Il trapano perfetto per il lavoro e per il fai da te è di Bosch, le specifiche

La prima caratteristica da citare obbligatoriamente quando si parla di un prodotto con marchio Bosch è sicuramente la grande qualità. Il trapano avvitatore in questione non è esente da tutto ciò, offrendo potenza e velocità e ben 20 posizioni di regolazione della coppia, per avvitare anche perni e viti più impegnative, oltre che per effettuare forature rapide.

La grande versatilità è il suo terreno di azione, siccome il trapano può utilizzare diversi strumenti per l’avvitamento e la foratura. Grazie al sistema Power For ALL 12V la batteria è compatibile con tutti i prodotti che fanno parte della linea Home & Garden di Bosch.

Il grande sconto che riguarda questo prodotto di Bosch arriva con il 24% in meno. Questo significa che il vecchio prezzo di 99,99 € cadrà in favore del nuovo prezzo finale di 75,99 €. Ci sono due anni per la garanzia.

