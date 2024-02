Trasforma la tua televisione con il FIRE Stick 4K, è a metà PREZZO

Mancava da un po’ ma eccolo tornato in sconto ad un prezzo fantastico: il nuovo Fire TV Stick 4K arriva oggi su Amazon per stupire. Chi vuole trasformare la sua televisione rendendola ancora più performante e piena di contenuti da sfruttare, deve assolutamente comprare questo dispositivo.

Il Fire TV Stick 4K di Amazon costa oggi il 43% in meno, toccando il prezzo di soli 39,99 €. Ordinandolo oggi, sarà già domani a casa vostra con due anni di garanzia.

Fire TV Stick 4K di nuova generazione, ha il Wi-Fi 6 e il Dolby Vision

Il motivo principale per acquistare questo dispositivo è sicuramente la sua semplicità di installazione. Basta inserirlo nella porta HDMI per far aprire un mondo pieno di contenuti all’insegna dello streaming e della versatilità. Dotato di apposito telecomando con collegamenti rapidi, il Fire TV Stick consente di guardare i contenuti ad altissima definizione e soprattutto soprattutto di godersi l’intrattenimento con le principali piattaforme tra cui Netflix e Prime Video. A rendere il tutto molto rapido ci pensa soprattutto la tecnologia Wi-Fi 6.

Sfruttare l’assistente vocale Alexa poi sarà un piacere, così da non usare neanche le mani ma solo la propria voce.

Qual è il motivo per acquistare questo prodotto? Semplice: rende ogni televisione ancora più performante e piena di risorse. Chi possiede una vecchia TV dotata di ingresso HDMI, può collegarvi il Fire TV Stick 4K per farla diventare diventare una smart TV a tutti gli effetti.

Il tutto con una spesa di 39,99 € dal momento che lo sconto oggi equivale al 43% su Amazon. Gli anni di garanzia sono come sempre due e la spedizione avverrà in un solo giorno lavorativo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.