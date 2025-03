Tribunale di Milano chiede blocco DNS a Google per contrastare siti pirata

Nel contesto della legge note come Piracy Shield, il tribunale di Milano ha chiesto a Google di bloccare i suoi DNS pubblici.

La lunga lotta delle autorità contro la diffusione di streaming illegale ha finora portato a pochi risultati, causando anche alcuni disguidi. Lo scorso ottobre, per esempio, è stato per errore bloccato l’accesso a Google Drive sul territorio italiano, creando il panico tra gli utenti.

Il tribunale ha emesso questa sentenza in risposta a una denuncia secondo cui Google non è riuscita a bloccare i siti Web pirata dopo essere stati identificati dall’autorità di regolamentazione nazionale delle comunicazioni, come riportato da AGCOM. Poiché la compagnia di Mountain View offre un servizio DNS pubblico, risulta soggetto alla legge sul blocco dei siti.

Blocco DNS Google: scontro tra autorità italiane e la compagnia di Mountain View

Le misure attuate con il Piracy Shield sono considerate da molti troppo rigide, in quanto tendono a bloccare un intero dominio. Ciò significa che, in caso di abuso su una piattaforma legale, la stessa viene completamente oscurata (come nel suddetto caso di Google Drive).

Secondo quanto sostenuto dal commissario AGCOM Massimiliano Capitanio, Google avrebbe ignorato in modo sistematico i siti pirata segnalati dall’associazione, che secondo la legge dovrebbero essere bloccati entro 30 minuti dalla segnalazione.

Non è la prima volta che si verifica un attrito di tale portata tra autorità italiane e piattaforme tech. Un caso simile è infatti avvenuto a gennaio con protagonista Cloudflare, con lo stesso tribunale di Milano che ha stabilità come i servizi della compagnia (come server DNS e la VPN WARP) andavano di fatto a favorire la pirateria. In quel caso, le autorità hanno minacciato di sanzionare Cloudflare con multe fino a 10.000 euro al giorno in caso di mancati blocchi.