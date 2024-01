Tripla camera da 108 MP e 6,67", il Redmi Note 13 super scontato su Amazon

Per avere uno smartphone con un’ottima fotocamera e un display molto ampio, non bisogna spendere un patrimonio. In realtà spesso è così, ma non in questo caso visto che in sconto su Amazon c’è lo Xiaomi Redmi Note 13.

Il costo con il 13% di sconto scende a 199,90 €, con due anni di garanzia e spedizione in massimo 10 giorni a casa vostra.

Con un gran display e ottime specifiche, lo Xiaomi Redmi Note 13 è un best-buy

La grande grandezza di questo smartphone non è solo estetica e per via del suo schermo da 6,67″ in full HD+, ma anche per le sue caratteristiche tecniche in generale. Il Redmi Note 13 è uno dei prodotti più ricercati del momento perché ha ottime specifiche per un prezzo che spesso regala un basso di gamma.

Qui siamo su un prodotto medio-alto, dotato di una diagonale di schermo molto ampia e soprattutto di una tripla fotocamera da 108 MP. Oltre a questo non poteva mancare il processore Snapdragon 685, utile per l’efficienza, garantita anche dalla batteria da 5000 mAh, ma anche per le prestazioni. Ci sono poi 128 GB di memoria interna e 8 GB di memoria RAM.

Questi smartphone spesso vengono sottovalutati ma le specifiche tecniche appena citate non possono fare altro che ingolosire chi non vuole spendere troppo. Effettivamente è complicato portare a casa un telefono nuovo che abbia una fotocamera del genere, uno schermo così ampio e un design così moderno ad un prezzo che scende addirittura sotto i 200 €.

Il Redmi Note 13, che nasce dalle sapienti mani di Xiaomi, è uno di quei device che non sbaglia un colpo. Con lo sconto del 13% disponibile con l’offerta a tempo di Amazon in esclusiva, gli utenti lo acquisteranno 199,90 €. I tempi di spedizione sembrano lunghi ma in realtà ci vuole circa una settimana per riceverlo a casa. Gli anni di garanzia saranno come sempre due.

