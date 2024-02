Compatto, impermeabile e con un audio stereo a 360°. Ah, quasi dimenticavo: oggi è scontato del 35% su Amazon e costa solo 25,99 euro, spedizione compresa. Ti parlo del Tronsmart T6 Mini, un altoparlante Bluetooth da 15W con autonomia di 24 ore e compatibile anche con gli assistenti vocali.

Lo porti ovunque, anche a bordo piscina: il Tronsmart T6 Mini è l’altoparlante Bluetooth per tutte le stagioni

Il Tronsmart T6 Mini, come anticipato poco sopra, è uno speaker Bluetooth portatile che offre un suono potente e di alta qualità in un formato compatto e versatile. Con un design elegante e resistente, la T6 Mini è l’accessorio ideale per chi desidera ascoltare musica in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

La periferica è dotata di un driver da 15W che offre un suono potente, pulito ed equilibrato. La tecnologia SoundPulse di Tronsmart amplifica i bassi e offre un’esperienza audio ricca e coinvolgente. L’altoparlante è compatto e leggero, con un peso di soli 204 grammi. Puoi facilmente trasportarlo nella tua borsa o zaino e portarla con te ovunque tu vada.

Un gigantesco punto a favore è che il T6 Mini è certificato IPX6 per la resistenza all’acqua e alla polvere. Puoi utilizzarlo quindi in piscina, al mare o sotto la pioggia senza preoccuparti di danneggiarla. L’autonomia è di 24 ore di riproduzione con una singola carica.

Per collegarsi a smartphone e tablet, questo speaker utilizza la tecnologia Bluetooth 5, per una connessione stabile e a bassa latenza. Ma in alternativa puoi anche sfruttare la porta microSD.

Il Tronsmart T6 Mini, a questo prezzo, è un vero affare. La sua impermeabilità, la lunga durata di riproduzione e le sue numerose funzionalità la rendono un’ottima scelta per chi desidera un compagno musicale affidabile per qualsiasi avventura.