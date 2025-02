Trova l'offerta luce e gas più conveniente con questo tool

Riuscire a trovare l’offerta luce e gas più conveniente per le proprie esigenze non è un compito semplice, vista la mole di proposte presenti oggi. Uno strumento utile in tal senso è il comparatore online, strumento progettato per confrontare in pochi secondi le migliori offerte disponibili sul mercato e offrire una panoramica chiara della situazione attuale.

Tra i comparatori online più evoluti si annovera SuperMoney, in grado di confrontare le offerte dei fornitori più autorevoli nel settore energetico e individuare quella più adatta ai consumi di ciascuna famiglia, coppia o singola persona.

Come trovare l’offerta luce e gas più conveniente con il comparatore di SuperMoney

Dopo esserti collegato al comparatore Energia Luce&Gas di SuperMoney, seleziona la fornitura per cui desideri ottenere una valutazione. Le opzioni disponibili sono Luce, Gas e Luce + Gas (quest’ultima è la scelta predefinita).

Seleziona ora la tipologia di utente a cui appartieni tra Domestica (opzione selezionata in partenza) e Commerciale.

In seguito conferma o meno se hai già un contratto attivo per la luce e/o il gas, indicando poi il numero delle persone che vivono in casa (2 è l’opzione predefinita del sistema).

Fatto questo, non ti resta che riempire i campi legati alla tua anagrafica: comune dell’immobile, nome e cognome e data di nascita. Per ottenere una risposta dettagliata, occorre aggiungere anche il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail.

L’ultimo passaggio richiede l’inserimento di un segno di spunta accanto all’informativa per la privacy, per poi cliccare sul pulsante Confronta Tariffe per avviare la comparazione tra le offerte luce e gas disponibili attualmente sul mercato.

Alla lista dei fornitori energetici per cui SuperMoney offre il servizio di comparazione appartengono Enel, Eni Plenitude, Hera, Iren, Illumia, Edison e Acea Energia.

Per maggiori informazioni ti invitiamo a consultare il sito ufficiale SuperMoney, tramite la pagina dedicata al comparatore Energia Luce&Gas.