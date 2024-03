Tutti acquistano il laptop ASUS Vivobook, ci sono 300 EURO di sconto

Il momento di acquistare un gran computer portatile è arrivato e grazie ad Amazon. Il celebre colosso e-commerce rende di nuovo disponibile in sconto con un’offerta a tempo strepitosa il fantastico ASUS Vivobook 16X, un prodotto grande ma leggero e soprattutto molto potente per via delle sue specifiche tecniche.

Oltre a garantire un’ottima durata della batteria, offre anche prestazioni da gaming siccome c’è una scheda video NVIDIA al suo interno. Oltre a questo, l’offerta a tempo di Amazon garantisce un notevole sconto di 300 € sul prezzo originale, con il computer di ASUS che costerà oggi 1199 €. Sono compresi due anni di garanzia e anche la spedizione rapida.

L’ASUS Vivobook in super sconto, ha un processore i7

Esteticamente si tratta di un computer portatile davvero ben realizzato, un prodotto di altissimo livello in alluminio e con uno schermo da ben 16″. L’ASUS Vivobook 16X è dotato di un pannello anti-glare con risoluzione in full HD a 120 Hz di refresh rate con bordi super sottili, davvero utile per ogni tipo di utilizzo.

Le grandi dimensioni non pregiudicano la trasportabilità siccome è leggerissimo. Le prestazioni sono assicurate da un processore Intel Core i7-12650H e dalla presenza di una memoria RAM da 16 GB. Non è da meno l’SSD presente da 1 TB così come non lo è la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB dedicati.

Oggi lo sconto è davvero interessante: questo ASUS Vivobook 16X su Amazon costa 300 € in meno rispetto al solito per un totale di 1199 €. Ci sono due anni di garanzia a disposizione e la spedizione rapida entro due giorni.