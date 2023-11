Tutti amano l'ASUS Vivobook Pro 15 con display OLED, sconto Amazon

I computer portatili principali in vendita su Amazon vedono soprattutto alcuni marchi in cima alla classifica di gradimento. Non poteva chiaramente mancare il buon nome di ASUS, che con i suoi molteplici prodotti è stata in grado in quanto azienda di rilievo di monopolizzare il mercato.

Chi stava cercando un laptop tra i top di gamma, può di certo affidarsi al nuovo Vivobook Pro 15, computer realizzato con ottimi materiali e dotato di specifiche tecniche di livello assoluto. Oggi il sito e-commerce propone un piccolo sconto che potrebbe far comodo a chi vuole acquistarlo.

Ricordiamo che il prezzo consigliato iniziale era di 1199 €, per poi scendere a 1049 € in un secondo momento. Oggi Amazon applica il 5% ulteriore, concedendo il Vivobook Pro 15 di ASUS a 999 €. Sono disponibili due anni di garanzia e un eventuale periodo di reso esteso fino al 31 gennaio 2024.

Amazon sconta il Vivobook 15 di ASUS, le specifiche

Le specifiche principali di questo computer vedono un aspetto fondamentale: il nuovo schermo OLED da 15,6″ di ampiezza e con risoluzione in 2,8K. Un’esplosione di colori caratterizzerà questo pannello, in grado di riprodurre video, foto e tutto ciò che occorre anche durante le sessioni di lavoro con la miglior nitidezza possibile.

A bordo, in quanto ad hardware, raccomandare ci pensa il processore AMD Ryzen 7 6800H, affiancato ad una memoria RAM da 16 GB. Per quanto riguarda invece la memoria interna è presente un SSD da 512 GB. La scheda video dedicata è una NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB GDDR6. Probabilmente però uno degli aspetti più importanti è legato al design, leggero, sottile e plasmato in alluminio.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche di questo ASUS Vivobook Pro 15, oggi in sconto al 5% con un prezzo totale di 999 €.

