Tv Hisense QLED è tuo su Amazon a MENO di 250 euro!

Hai bisogno di un nuovo televisore? Ne vorresti uno di medie dimensioni e possibilmente anche ad un prezzo non troppo alto? Perfetto sei esattamente nel posto giusto perché abbiamo scovato per te un ottimo prodotto adesso ad un prezzo scontato. Oggi su Amazon puoi acquistare la tv Hisense QLED da 32 pollici a soli 249,99 euro!

Non solo Amazon ti da anche la possibilità di usufruire del servizio Cofidis e quindi dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero. In questo modo da subito ti godi il tuo nuovissimo televisore e vedi i tuoi film preferiti ma lo paghi con tutta calma e serenità senza risentirne minimamente!

Tv Hisense QLED da 32 pollici: una smart tv con un super schermo Full HD

Vediamo ora le principali caratteristiche della Smart tv Hisense da 32 pollici dotata di Wifi, Quantum Dot Colour, USB Type-C e stand reclinabile.

Dimensioni schermo: 81,3 cm (32″).

Risoluzione del display: 1920 x 1080 pixel

Tipologia HD: Full HD

Tecnologia display: QLED.

Forma dello schermo: piatto.

Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED.

Luminosità schermo: 200 cd/m².

Tempo di risposta: 9,5 ms.

Rapporto di contrasto: 3000:1.

Rapporto d’aspetto nativo: 16:9.

Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2.

Collegamento ethernet LAN.

Prendila ora su Amazon a soli 249,99 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.