Ubuntu 25.04: Canonical svela sfondo predefinito e nuova mascotte

Ogni nuova versione di Ubuntu ha uno sfondo desktop personalizzato e una mascotte. Naturalmente, la prossima versione di Plucky Puffin non poteva fare eccezione. Lo sfondo predefinito di Ubuntu 25.04 fa ampio uso dei motivi marittimi legati all’animale da cui prende il nome in codice (una pulcinella di mare). L’illustrazione del Plucky Puffin è posizionata sopra uno sfondo sfumato viola con il caratteristico dettaglio di bordi poligonali (come già visto in passato). La versione predefinita è quella colorata. Tuttavia, ci sono quattro varianti in totale: colorata, light, dimmed e dark (utilizzato in modalità scura). Gli utenti possono impostare una qualsiasi di questi come sfondo preferito di Ubuntu 25.04, oppure scegliere da un nuovo set di sfondi forniti dalla community.

Gli utenti più attenti potranno notare che l’illustrazione della mascotte usa il logo di Ubuntu come pupilla della pulcinella di mare. Inoltre, c’è anche un secondo cenno al logo di Ubuntu nascosto tra le onde su cui si appollaia l’uccello.

Per poter visualizzare il nuovo sfondo di Plucky Puffin non è necessario installare una build giornaliera di Ubuntu 25.04 (o attendere che la beta arrivi tra due settimane). Infatti, Canonical l’ha già reso disponibile per il download. Come l’anno scorso, gli sviluppatori di Ubuntu condividono il nuovo sfondo di Ubuntu in una varietà di dimensioni e formati in una cartella su Google Drive. In questa cartella cloud sono inclusi file SVG e Adobe Illustrator modificabili della mascotte Plucky. In questo modo gli utenti possono creare i propri sfondi personalizzati con questa mascotte. È probabile il nuovo wallpaper verrà visto sempre più spesso da qui al rilascio di Ubuntu 25.04 ad aprile, soprattutto perché sarà implementato in tempo per la versione beta di Ubuntu 25.05 tra due settimane, ovvero il 27 marzo.