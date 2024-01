UFC: Strickland vs Du Plessis. Vivilo ovunque con DAZN e NordVPN

Sei un appassionato di Arti Marziali Miste? Allora preparati per un evento imperdibile: UFC 297, che metterà di fronte Sean Strickland e Dricus Du Plessis. Questo incontro esclusivo si svolgerà tra la notte del 20 gennaio e quella del 21 gennaio 2024, presso la rinomata Scotiabank Arena di Toronto. L’evento inizierà alle 4:00 del mattino, ora italiana, una sfida per i veri appassionati pronti a svegliarsi presto! Grazie a DAZN, potrai goderti questo emozionante match in diretta streaming. Ma c’è di più: se ti abboni al PIANO START, a soli 11,99 euro al mese, non solo avrai accesso ai match UFC, ma anche a una vasta gamma di eventi sportivi come basket italiano ed europeo, boxe, rugby, volley, una selezione di partite NFL, i canali Eurosport con gli Australian Open, e il calcio femminile.

Dazn all’estero grazie a NordVPN

Non sei in Italia ma non vuoi perderti questo match? Nessun problema! Con NordVPN, puoi connetterti a un server italiano e guardare l’incontro in streaming su DAZN, proprio come se fossi in Italia. NordVPN ti offre non solo la possibilità di seguire la tua passione senza limiti geografici, ma anche una connessione sicura e privata, essenziale per la tua navigazione online. Usare NordVPN è facilissimo, basta scegliere e abbonarsi a uno dei piani disponibili, scaricare l’app e grazie alla funzione “Quick Connect” connettersi in un paio di secondi ad un server in Italia. Una volta fatto questo accedi normalmente al tuo account DAZN anche se ti trovi all’estero.

Preparati a un match carico di adrenalina: Strickland contro Du Plessis, una sfida per la cintura dei pesi medi che promette scintille. E se per caso sei tra quelli che preferiscono dormire, non ti preoccupare: DAZN offre anche la possibilità di vedere l’incontro on demand, disponibile per qualche giorno. La telecronaca dell’evento è affidata all’esperto Alex Dandi, garantendoti un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Unisciti agli appassionati di MMA e sfrutta questa opportunità unica. Abbonati a DAZN per soli 11,99 euro al mese e goditi Strickland vs Du Plessis in streaming, oltre a molti altri eventi sportivi. E non dimenticare: con NordVPN, puoi accedere a tutto questo da qualsiasi parte del mondo, in totale sicurezza.

