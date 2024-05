Un exploit di iOS permette di usare icone animate: il video

Da diverso tempo ormai Apple consente agli sviluppatori di fornire icone alternative per le loro applicazioni, così da consentire agli utenti di cambiarle a proprio piacimento. C’è un però: le uniche icone ad essere animate sono quelle di Orologio e Calendario, due applicazioni di sistema fornite da Apple. Per tutte le altre, che siano dell’azienda di Cupertino o di terze parti, bisogna accontentarsi di icone statiche. O forse no?

Icone dinamiche su iOS? Sì, grazie ad un exploit del sistema operativo

Il ricercatore Bryce Bostwick ha recentemente scoperto un exploit di iOS che annulla quanto scritto poco sopra e che, di conseguenza, permette di utilizzare icone dinamiche. Nello specifico, l’exploit utilizza l’API ufficiale del sistema per fornire icone alternative ma bypassa il requisito dell’azione manuale dell’utente. In uno scenario tipico, all’utente viene mostrato un avviso per confermare o annullare la modifica. Senza la verifica, l’azione viene automaticamente annullata.

Bostwick, come svela nel suo ultimo video, è riuscito a impostare icone personalizzate senza richiedere la conferma da parte dell’utente. Ma come ha fatto? In pratica, ha ingannato il sistema facendo apparire l’app attiva anche quando in realtà opera in background. In questo modo, l’app può cambiare automaticamente l’icona in background ogni volta che lo desidera, senza ovviamente l’intervento dell’utente.

Non ci sono dubbi sul fatto che Apple rifiuterebbe qualsiasi applicazione con questa caratteristica, anche perché sfruttare un exploit per una modifica non autorizzata delle icone potrebbe anche provare malfunzionamenti dell’intero sistema operativo.

Sarebbe però utile, e anche gradevole dal punto di vista puramente estetico, avere delle applicazioni che si animano per mostrare una notifica. Come quelle di messaggistica istantanea o per la gestione della posta elettronica, ad esempio.

E se questa fosse una delle novità di iOS 18? È la prima volta che si parla di icone dinamiche, ma di recente è giunta un’indiscrezione secondo cui Apple consentirà proprio con iOS 18 una maggiore personalizzazione della Schermata Home. Anche e soprattutto attraverso una più libera gestione delle icone.