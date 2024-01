Un hard disk esterno da 500 GB a soli 26 € con COUPON

Se avete costantemente paura di perdere i vostri dati, o ne portate una grande quantità in giro per varie esigenze, ecco il prodotto che fa per voi. Si tratta dell’hard disk UnionSine, oggi in sconto su Amazon.

Il suo prezzo scende del 16% e si aggiunge anche un coupon del 15% per un prezzo totale di soli 26.59 €.

Compra oggi su Amazon l’hard disk da 2,5″ di UnionSine

Partiamo innanzitutto col dire che si tratta di una versione aggiornata dell’ultimo hard disk lanciato dall’azienda. Questo prodotto riesce ad utilizzare innanzitutto sul lato estetico una nuova trama, fatta con un logo specchiato e con un design antiscivolo. Inoltre gli angoli arrotondati sono molto più adatti per far tenere in mano il dispositivo alle persone.

Il disco fisso funziona liberamente con tutte le porte USB sia 3.0 che 2.0, ho offrendo quindi molteplici possibilità anche in termini di velocità del trasferimento dati. Sotto questo aspetto, si arriva senza problemi alla velocità di lettura di 120 Mb/s e in scrittura fino a 103 Mb/s. Non ci sarà alcun bisogno di installare un software in quanto l’hard disk è di tipo Plug&Play.

Ogni volta che si parla di un supporto di memoria sul quale immagazzinare i propri file in maniera sicura, si cerca di risparmiare ed effettivamente questa è la giusta soluzione. Il nuovo hard disk esterno di UnionSine è oggi in promo su Amazon con le sue ottime specifiche, adatte ad ogni tipo di dispositivo al quale viene collegato.

La velocità è il suo forte così come la tascabilità: potrete portarlo con voi in ogni evenienza mettendolo comodamente in tasca. Oggi su Amazon arriva con il 16% di sconto ma non finisce qui visto che c’è anche un coupon del 15% aggiuntivo. Proprio per questo motivo, il prodotto costerà solo 26,59 € con spedizione entro domani e con due anni di garanzia.

