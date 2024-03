Un mini PC così PICCOLO e SCONTATO offre 16 GB di RAM e 512 GB di SSD

Non poteva tardare ad arrivare anche oggi il pezzo pregiato delle offerte Amazon del giorno: torna in sconto uno dei mini PC migliori. Il prodotto in questione, dotato di un’estrema versatilità, di un design compatto e di un ottimo hardware, garantisce grande soddisfazione a chi lo acquista.

Direttamente sul sito e-commerce si può notare questa piccola scatoletta che al suo interno nasconde un mondo di possibilità basate soprattutto sulla potenza e la fluidità. Piccolo, potente e anche poco costoso: sono queste queste le qualità che si addicono al mini PC che oggi costa il 33% in meno. Il suo prezzo finale è di soli 159 € compresi di due anni di garanzia e di spedizione rapida gratis in due giorni.

Il mini PC in sconto su Amazon che vola pur costando meno di 160 €

L’estetica, il vero punto di forza che porta gli utenti ad acquistare questo mini PC, garantisce un ingombro pari a zero sulla scrivania. L’utente ha praticamente un computer anche se sembra non averlo siccome non si vede. Basta posizionarlo dietro lo schermo e il gioco è fatto: scompare totalmente ma si fa sentire eccome.

La sua potenza, dovuta a 16 GB di RAM e a un processore Intel Alder Lake N di 12esima generazione, è in grado di stupire. La memoria SSD da 512 GB è un punto di forza assoluto. L’altra peculiarità da non sottovalutare è che si possono connettere fino a tre monitor insieme in 4K.

Il mini PC oggi costa il 33% in meno su Amazon: il totale corrisponde a soli 159 € con due anni di garanzia inclusi.