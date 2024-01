Un mini PC piccolo ma potente, compralo ora su Amazon: ha 16 GB di RAM

Quando si hanno determinate esigenze, bisogna acquistare i prodotti giusti per non restare delusi. Più autentiche hanno avuto bisogno di un nuovo computer desktop, hanno deciso di abbandonare le vecchie abitudini e di lanciarsi sul nuovo che avanza, ovvero sui mini PC.

Oggi Amazon mette a disposizione quello del brand NiPoGi, uno dei più in gamma nella produzione di computer dalle piccole dimensioni. È proprio questo l’aspetto fondamentale: si può avere tutta la potenza di un normale computer desktop all’interno di una scocca estremamente ridotta.

Il prezzo è sicuramente un vantaggio, anche alla luce delle ottime caratteristiche: costa solo 209 € grazie allo sconto del 28%. Sarà a casa vostra entro un giorno lavorativo.

Il mini PC di NiPoGi è ottimo per tutti, ecco la sua scheda tecnica

Le caratteristiche tecniche parlano chiaro con un processore Intel Alder Lake-N95 con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna SSD. Ovviamente non c’è problema per la connettività dal momento che ci sono tutte le porte di entrata disponibili e anche la possibilità di connettere fino a due monitor in 4K.

Una volta avuto un resoconto generale sulle specifiche tecniche di questo piccolo computer, bisogna solo valutarne l’acquisto. Effettivamente, di fronte a caratteristiche di questo genere e ad un prezzo così basso, non ci sarà altro da pensare: bisogna prenderlo al volo fin quando è disponibile.

Il mini PC di NiPoGi compare di nuovo su Amazon con il 28% di sconto, il che significa che costerà solo 209 € invece che 289 €. Con i suoi due anni di garanzia, sarà a casa vostra entro un giorno lavorativo al massimo.

