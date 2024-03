Un monitor portatile TOUCHSCREEN da 15,6" con coupon REGALO

Portare con sé un secondo monitor risulta proibitivo ma da quando esistono quelli portatili, non più. Ognuno dei modelli migliori in assoluto, se non quello migliore di tutti, è disponibile in sconto su Amazon.

Questo prodotto, in grado di offrire 14″ di ampiezza e un touchscreen, ha anche tante altre tecnologie al suo interno. Chi vuole acquistarlo su Amazon, può approfittare di un coupon da 20 € che va applicato nella pagina di acquisto. È proprio in questo modo che il prezzo finale si fermerà a 119,99 €, compresi di due anni di garanzia e di spedizione veloce.

Amazon offre in sconto un monitor super versatile con risoluzione in Full HD

Con un’ampiezza di 14″ e un design costruito talmente bene da sembrare molto più costoso di quello che realmente è, questo monitor portatile è bellissimo. Il prodotto di Kenowa garantisce una risoluzione in full HD, la tecnologia HDR e anche la compatibilità con tutti i dispositivi. Si può tenere in piedi semplicemente aprendolo come fosse un libro e posizionandolo a triangolo con le due basi sul piano. È dotato anche di speaker incorporati.

Il vero punto di forza di questo monitor portatile, rispetto a tutti gli altri in commercio, è sicuramente il touchscreen. Molti modelli di schermo di questo genere non presentano tale caratteristica ed è appunto questo il motivo principale per portare il prodotto di Kenowa a casa. Il gran livello dei materiali utilizzati poi funge da ulteriore tassello per la scelta finale.

Gli utenti non possono restare indifferenti rispetto al coupon da 20 € applicabile in pagina. In questo modo il prezzo del monitor portatile cala a 119,99 € compresi di due anni di garanzia e di spedizione veloce.