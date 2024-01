Un PC assemblato con i5 e 16 GB di RAM a ruba su eBay con codice sconto

Potreste ritrovarvi oggi di fronte ad un’offerta da non rifiutare per via della grande efficienza del prodotto in questione. Se stavate cercando un computer desktop dalle ottime prestazioni che non costasse troppo, ci pensa eBay a fornirvelo.

Il dispositivo in questione è assemblato con componenti scelte, tra cui un ottimo processore, un’ampia quantità di RAM e un SSD per la memoria. Lo sconto che eBay applica a questo computer è del 10% in più grazie alla presenza del codice sconto “CASA24“.

Questo si somma infatti al ribasso di 60 € già presente per portare il prodotto ad un totale di soli 179,91 €. Sarà a casa vostra al massimo in due giorni e gode della garanzia cliente del sito.

Dal design antiquato ma dall’hardware super performante, il PC desktop in vendita su eBay

Non sarà accattivante dal punto di vista del design, ma tirando le somme dopo aver guardato il prezzo e l’hardware, ne vale certamente la pena. Il computer desktop assemblato proposto da eBay permette a tutti di basarsi su un processore Intel Core i5-3470, in grado di offrire ottime prestazioni. A contribuire ci pensa la presenza di una memoria RAM da 16 GB coadiuvata dalla rapidità dell’SSD da 480 GB.

Oltre a questo, verrà fornita una licenza ufficiale Microsoft Office 2021 Professional Plus e anche il sistema operativo Windows 10 Pro originale.

In tanti potrebbero ritenerlo non opportuno vista la presenza di un processore non troppo moderno, ma a quanto pare tanti utenti si trovano veramente bene. I risultati concessi dal connubio hardware messo su, sono eccezionali: ci sarà massima resa con poca spesa. Trovare un computer di questo calibro che vada addirittura sotto i 180 € risulta in genere pura utopia.

Oggi il PC assemblato che compare su eBay, mostra tutte le sue qualità e lo fa con un prezzo che scende addirittura del 23% rispetto all’ultima volta. Il costo finale sarà equivalente a soli 179,91 € ma non dimenticate assolutamente di aggiungere il codice sconto CASA24. Sarà spedito a casa vostra al massimo entro 2 giorni.

