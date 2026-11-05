Un video può rivelare dove ti trovi: basta il rumore di un aereo

Un video pubblicato online può contenere molte più informazioni di quelle mostrate dalle immagini. Anche senza insegne, edifici riconoscibili o riferimenti geografici, la traccia sonora potrebbe conservare indizi utili a risalire al luogo della registrazione.

Questo è quanto emerge da una dimostrazione raccontata da TechRadar, nella quale un ricercatore ha sfruttato il rumore degli aerei per restringere l’area di ricerca. La scoperta richiama l’attenzione su un aspetto spesso trascurato della privacy digitale: ciò che finisce in rete non è composto soltanto da ciò che si vede, ma anche dai segnali ambientali che accompagnano una ripresa.

Come il rumore degli aerei rivela la posizione

Il protagonista dell’esperimento è il creator e ricercatore Colsto, che in un video su YouTube illustra una tecnica basata sull’effetto Doppler. Il fenomeno descrive la variazione apparente della frequenza di un suono quando cambia la distanza tra la sorgente e chi lo registra o lo ascolta. È lo stesso principio per cui la sirena di un mezzo in movimento sembra cambiare tono mentre passa.

Nelle registrazioni, questo comportamento può lasciare una traccia riconoscibile anche quando il passaggio di un velivolo non è percepibile sul posto. L’analisi individua le componenti sonore associate all’aereo e le confronta con informazioni sui voli accessibili pubblicamente. Le curve ricavate dall’audio vengono messe in relazione con i percorsi dei velivoli: incrociando più segnali, il ricercatore può stimare il punto da cui è stata effettuata la ripresa.

Secondo TechRadar, la procedura ha raggiunto una precisione nell’ordine dei 100 metri partendo da circa 60 secondi di audio. Il risultato nasce dall’unione di analisi acustica, dati aeronautici e calcoli, non da un singolo indizio. Nel filmato Colsto illustra anche i limiti del metodo e alcune precauzioni; non mette però a disposizione un programma pronto all’uso per replicare automaticamente l’indagine.

Perché questa scoperta riguarda la privacy online

La dimostrazione è interessante perché amplia il concetto di metadato. Una registrazione può rivelare informazioni geografiche senza includere coordinate GPS o dettagli visivi espliciti. Il suono ambientale diventa così una fonte indiretta, da esaminare insieme ad altri dati disponibili in rete. Per chi si occupa di OSINT, cioè intelligence basata su fonti aperte, è un esempio di come elementi apparentemente insignificanti acquistino valore quando vengono correlati.

Il risultato, tuttavia, non dimostra che ogni filmato permetta di individuare automaticamente un indirizzo. TechRadar riporta le cautele espresse da Colsto: l’applicazione pratica richiede competenze, dati adeguati e condizioni favorevoli. Il ricercatore presenta il lavoro come una dimostrazione educativa, non come uno strumento per sorvegliare indiscriminatamente le persone.

La lezione riguarda la gestione dei contenuti prima della pubblicazione. Immagini e audio meritano la stessa attenzione, soprattutto quando una ripresa documenta luoghi sensibili o abitudini personali. La tutela della riservatezza richiede quindi di considerare anche le informazioni involontarie che accompagnano un contenuto.