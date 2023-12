Una bilancia digitale che costa 11 EURO, il super regalo di Amazon

In vista delle feste natalizie potrebbe essere probabilmente l’articolo che gli italiani eviteranno di più, ma comunque utilissimo. Esatto, come avete visto dall’immagine in evidenza, si tratta di una bilancia digitale per misurare il peso corporeo.

Il dispositivo, oggi presente su Amazon con un ottimo sconto, garantisce una precisione eccezionale sebbene il suo prezzo sia molto esiguo. Ricordiamo infatti agli utenti, che grazie al 14% di sconto, la bilancia costerà solo 11,99 €.

Oltre a questo è prevista la consegna senza costi aggiuntivi entro mercoledì al massimo e con un anno di garanzia incluso nel prezzo. Potrete optare anche per una confezione con due prodotti.

La bilancia digitale in sconto su Amazon, le specifiche

Questa bilancia pesapersone del marchio Healthkeep, possiede la funzione BMI integrata, collegabile all’applicazione “Fitdays“. In questo modo si potrà misurare il grasso corporeo e la salute complessiva. Con un ampio display numerico retroilluminato, la bilancia assicura chiarezza e facilità di lettura di ogni misurazione effettuata.

Il prodotto supporta fino a 24 utenti da poter memorizzare in app, ed è ideale per chi pratica sport ed ha bisogno di misure accurate.

È compatibile con dispositivi che sono dotati almeno del Bluetooth 4.0 e dei sistemi operativi iOS 8.0 e Android 5.0 o superiori. La bilancia può essere sincronizzata con i dati fitness di Apple Health, Google Fit e Samsung Health.

Parliamo di un prodotto molto ben realizzato esteticamente che non rovina assolutamente il contesto in cui viene applicato. Questo dispositivo molto utile è oggi disponibile su Amazon con un ottimo sconto: il 14% in meno consentirà di pagarla solo 11,99 €. La spedizione sarà a casa vostra entro mercoledì al massimo e ci sarà anche un anno di garanzia incluso.

