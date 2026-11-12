Una falla di iOS permette a un'app di leggere i file delle altre: il fix ancora non c'è

La sicurezza degli smartphone non dipende soltanto dalla robustezza delle applicazioni, ma anche dalle barriere che il sistema operativo impone tra i programmi installati. Quando queste separazioni vengono aggirate, informazioni considerate private possono diventare accessibili a software non autorizzato.

È il rischio evidenziato da Binance in seguito alla divulgazione di una vulnerabilità di iOS, denominata worse_query, che potrebbe coinvolgere anche chi conserva asset digitali sul proprio iPhone. L’avviso non riguarda un difetto esclusivo dell’applicazione dell’exchange: il problema interessa il meccanismo di isolamento del sistema Apple. La questione merita attenzione perché le informazioni archiviate localmente possono avere un valore elevato per chi cerca di sottrarre account e fondi.

Come funziona la vulnerabilità worse_query

La falla è descritta come un sandbox escape, una tecnica che consente a un’applicazione di superare i confini imposti dal sistema e raggiungere file appartenenti ad altri programmi. Binance ha indicato come interessate le release iOS 26.7.1, 27.0.1 e 27.2. Tra i dati potenzialmente esposti figurano seed phrase, chiavi private e credenziali di accesso, qualora siano conservate in file leggibili o recuperabili sul dispositivo.

La protezione sandbox di Apple nasce per impedire che un programma possa consultare liberamente i dati di un altro. Il suo superamento compromette quindi una separazione fondamentale per la sicurezza dell’ecosistema mobile. Il problema potrebbe interessare anche informazioni riservate non legate alle criptovalute.

La tecnica è stata resa pubblica attraverso un proof of concept. Un programma chiamato WQ Files dimostra come sia possibile consultare, esportare, modificare ed eliminare dati di altre app senza effettuare il jailbreak del telefono. Perché l’attacco riesca, tuttavia, il software malevolo deve essere installato sul dispositivo. La distribuzione può avvenire attraverso canali non affidabili e installazioni sideload, al di fuori dell’App Store.

Binance ha precisato che non risultano furti di criptovalute confermati riconducibili a questa vulnerabilità.

Quali precauzioni adottare e cosa sappiamo della correzione

L’avvertimento dell’exchange invita a prestare attenzione alla provenienza delle applicazioni, soprattutto quando vengono installate manualmente o provengono da sviluppatori sconosciuti. La raccomandazione è di eliminare i programmi non necessari o non attendibili e mantenere aggiornati il sistema operativo e le applicazioni attraverso i canali ufficiali.

Sul fronte delle correzioni, Apple ha pubblicato aggiornamenti di sicurezza il 9 novembre che affrontano nove vulnerabilità. Una di queste, CVE-2026-113963, riguarda l’accesso ai dati sensibili tramite App Intents. BleepingComputer sottolinea però che non è stato chiarito se coincida con il problema segnalato da Binance. Non è quindi possibile considerare confermata la risoluzione di worse_query sulla sola base delle note pubblicate.

Se si sospetta che il dispositivo sia stato compromesso, Binance consiglia di trasferire i fondi su un nuovo portafoglio creato da un dispositivo pulito e di reimpostare le sessioni di accesso attive.

La vicenda mette in evidenza una responsabilità spesso sottovalutata nella gestione degli asset digitali: la protezione del patrimonio informatico non può essere separata dalla sicurezza dell’ambiente in cui vengono custodite le informazioni. Anche un portafoglio affidabile perde parte della propria efficacia se il dispositivo che lo ospita non offre garanzie adeguate.