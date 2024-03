Una friggitrice ad ARIA a soli 29 EURO, non è un sogno: offre Amazon

Tenetevi forte perché l’offerta di oggi sembra essere spuntata fuori da un sogno: c’è una friggitrice che costa 29 €. Si parte così, subito con il dunque. Amazon ha deciso di stupire i suoi utenti proponendo un nuovo modello in grado di friggere ad aria calda, con una buona capienza e con un display LCD, tutto ad un prezzo assurdo.

Effettivamente le qualità non mancano a questa friggitrice che è dotata di diverse peculiarità. Lo sconto applicabile con coupon del 10% in pagina di acquisto porta il prezzo da 32 a 29 € circa, davvero un lusso per chi non aspettava altro che un ribasso. Ordinandola adesso, arriva a casa entro due giorni e con due anni di garanzia.

La friggitrice ad aria da 3,5 litri è quasi regalata

La friggitrice ad aria in questione ha una capienza da 3,5 litri che per il prezzo che costa è davvero interessante. Le modalità di cottura sono addirittura sette e non c’è cibo che non possa essere cucinato all’interno del magnifico cestello estraibile e lavabile a parte. Il display LCD su cui leggere le informazioni è contornato dai tasti soft touch.

Giunti alle conclusioni finali, la domanda è lecita: chi l’avrebbe mai detto che una friggitrice sarebbe arrivata a costare così poco? I modelli ad aria sono tra i più ricercati e il consiglio è chiaro per tutti: non lasciatevela scappare per nessun motivo al mondo. È abbastanza capiente, ha le principali funzionalità ed è davvero semplice da utilizzare.

Con lo sconto del 10% applicabile con il coupon, il prezzo cala a circa 29 €. Basterà attendere due giorni per riceverla a casa ottenendo anche due anni di garanzia gratis.