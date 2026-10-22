Una stampante 3D open source lavora a 1 micron: RepRapMicron spinge i limiti

La stampa 3D continua a esplorare territori che fino a poco tempo fa sembravano riservati ai laboratori specializzati.

Il progetto RepRapMicron, sviluppato da Vik Olliver, punta a rendere accessibile la fabbricazione di strutture microscopiche attraverso una macchina sperimentale costruibile con componenti relativamente comuni e strumenti open source.

L’iniziativa riprende la filosofia RepRap, basata sulla condivisione di progetti e conoscenze, applicandola a un ambito nel quale la precisione meccanica diventa determinante. Il lavoro non riguarda soltanto la miniaturizzazione delle stampanti tradizionali: introduce anche metodi alternativi per depositare e solidificare i materiali. La documentazione pubblicata online consente a sviluppatori, maker e ricercatori di esaminare l’architettura del sistema, comprenderne i limiti e contribuire alla sua evoluzione.

Come funziona la stampante 3D RepRapMicron

Il progetto utilizza una struttura meccanica basata su elementi flessibili, chiamati flexure, che guidano il movimento senza affidarsi esclusivamente alle tradizionali guide scorrevoli. La versione PIKA, acronimo di Print In-place Kinematic Assembly, integra un piano mobile e meccanismi progettati per ottenere spostamenti controllati in uno spazio di lavoro estremamente ridotto.

Il sistema impiega motori passo-passo, componenti realizzati mediante stampa 3D e un controllo compatibile con GRBL, tecnologia comunemente utilizzata nelle macchine CNC. I modelli parametrici sviluppati con OpenSCAD permettono di studiare la geometria dei componenti e adattare il progetto alle esigenze sperimentali.

Una delle caratteristiche più interessanti riguarda la possibilità di depositare resina mediante una sonda sottile. Il materiale viene trasferito sfruttando fenomeni di capillarità, mentre una sorgente ultravioletta permette di solidificarlo. L’approccio richiede un’attenta regolazione della posizione della punta e un controllo accurato delle condizioni operative.

La documentazione e i file di costruzione sono disponibili nel repository RepRapMicron, dove gli interessati possono approfondire le procedure di assemblaggio e le soluzioni meccaniche adottate.

La nuova testina ottica amplia le possibilità di stampa

Un’evoluzione significativa riguarda l’introduzione di una testina che utilizza una fibra ottica per trasportare la luce ultravioletta fino alla resina. La soluzione sfrutta un modulo LED UV commerciale e una fibra ricavata da un comune cavo di rete, dimostrando come materiali facilmente reperibili possano essere adattati a un apparato sperimentale di precisione.

La luce viene indirizzata attraverso un supporto stampato, mentre il controllo elettronico consente di attivare la sorgente durante i movimenti previsti dal percorso di fabbricazione. Un filtro software scritto in Python converte le istruzioni G-code generate da PrusaSlicer in comandi adatti a questa modalità di lavorazione, nella quale non è presente un estrusore convenzionale.

La testina è pensata per depositare materiale in modo più rapido rispetto alla lavorazione esclusivamente tramite sonda. Le due tecniche possono quindi svolgere funzioni complementari: la fibra ottica permette di solidificare quantità di resina, mentre la deposizione puntuale resta utile per intervenire su dettagli specifici. I primi risultati documentati comprendono piccole geometrie realizzate con resina fotopolimerizzabile.

L’utilizzo pratico richiede comunque attenzione alla calibrazione, alla pulizia della fibra e alla gestione del materiale. La presenza di residui solidificati sulla superficie ottica può compromettere la qualità della lavorazione, rendendo indispensabili controlli durante le prove.