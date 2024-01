Una tastiera Bluetooth fenomenale di Logitech per tutti a prezzo bomba

È risaputo che Logitech è il principale produttore di accessori per computer e lo dimostra ancora una volta con la tastiera K380. Questo dispositivo, adatto ad ogni tipologia di PC e non solo, oggi finisce su Amazon in sconto.

Il prezzo scende dell’11% e si ferma ad un totale di soli 35,59 €. Sono compresi come sempre i due anni di garanzia e anche la spedizione rapida.

La tastiera Logitech K380 è universale ed anche bellissima

Prima di discutere le caratteristiche tecniche di questa spettacolare tastiera, è necessario parlare appunto dell’aspetto estetico. La Logitech K380 è probabilmente una delle tastiere più iconiche in assoluto, soprattutto per via dei suoi tasti circolari. Disponibile in più colorazioni, permette di dare quel tocco in più al proprio setup desktop.

Passano le caratteristiche tecniche, bisogna dire subito che è dotata di connettività multidispositivo. Questo significa che possono essere collegati insieme fino a tre device Bluetooth. Oltre a questo si mostra molto compatta e leggera e grazie al suo layout minimalista si adatta veramente a qualsiasi cosa.

La batteria dura fino a due anni ovviamente a seconda dell’utilizzo, mentre per quanto riguarda la compatibilità, può essere utilizzata tranquillamente per computer Windows, macOS o ChromeOS. In realtà anche chi ha un iPad può servirsene senza problemi.

Ritrovarsi di fronte ad una tastiera di questo calibro significa valutare attentamente di acquistarla, soprattutto se arriva con un’offerta a tempo. Amazon garantisce a tutti la possibilità di portarla a casa con l’11% di sconto, per cui ad un prezzo finale di 35,59 €. La Logitech K380 verrà consegnata entro un giorno lavorativo e sarà provvista di due anni di garanzia.

