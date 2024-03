Una telecamera 2K PAZZESCA a 360° e sotto i 30 EURO

Garantire piena sicurezza nel proprio ambiente domestico non è semplice ma grazie allo sconto che torna oggi su Amazon tutto si semplifica. La telecamera Wi-Fi da interno del marchio TP-Link torna finalmente disponibile sul celebre sito e-commerce, dove mostra tutte le sue grandi peculiarità.

Molto piccola, performante e comoda da utilizzare, questa videocamera di sorveglianza costa oggi il 28% in meno. Questo sconto garantisce un costo finale di 28,89 € con due anni di garanzia al seguito e con la spedizione rapida inclusa.

La telecamera TP-Link che controlla casa al meglio

Compatta dal punto di vista estetico e semplice nell’utilizzo, questa telecamera è la soluzione giusta per almeno 22.700 utenti che hanno votato positivamente su Amazon. Si tratta di muri enormi che certificano le tantissime vendite di questo prodotto di TP-Link che è in grado di registrare in 2K con un sensore da 3 MP.

Gira a 360° e può essere governata interamente dall’applicazione ufficiale da qualsiasi parte ci si trovi. Possiede il rilevamento di movimento ed ed invia una notifica ogni volta che avviene un’intrusione. C’è anche l’audio bidirezionale per ascoltare i rumori e per trasmettere la voce dallo smartphone direttamente nell’ambiente in cui è posizionata la telecamera

Il primo aspetto che salta all’occhio e che garantisce all’utente di aver fatto un grande acquisto è certamente l’estetica. Come detto, questa telecamera offre più soluzioni ed è posizionabile in qualsiasi ambiente della casa senza rovinarne l’estetica. È piccola, compatta e costruita molto bene, anche se il vero punto di forza è rappresentato dalla gran risoluzione. È praticamente impossibile trovare di meglio ad un prezzo così basso.

Anche il costo finale è un motivo fondamentale per acquistare il prodotto di TP-Link che si dimostra infatti uno dei più acquistati di sempre. Grazie al 28% di sconto, il prezzo oggi crolla a 28,89 € comprendendo anche due anni di garanzia e la spedizione in un giorno.