Unità flash SanDisk con USB-C e USB-A: sconto IMPERDIBILE

La SanDisk Ultra Dual Drive Go è un’unità flash indispensabile per chi è sempre in movimento e/o cerca una periferica versatile. Dotata di connettori USB Type-C e Type-A reversibili, questa offre un trasferimento rapido e semplice di file tra smartphone, tablet, laptop e computer desktop. Con un design compatto e leggero, grazie allo sconto del 26% oggi costa solo 18,58 euro il modello da 128GB. La spedizione poi è compresa nel prezzo.

Versatile e affidabile: la Ultra Dual Drive Go di SanDisk costa meno di 20€

La SanDisk Ultra Dual Drive Go ha un corpo in plastica robusta e resistente, pronto per resistere alle usure quotidiane. Un’estremità presenta un connettore USB Type-C, mentre l’altra presenta un connettore USB Type-A, eliminando la necessità di adattatori e garantendo la compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi. Un foro integrato, poi, permette di fissare un laccetto o un moschettone, rendendo l’unità facile da trasportare e da tenere a portata di mano.

L’unità sfrutta lo standard USB 3.1 Gen 1 per offrire velocità di trasferimento fino a 400 MB/s, permettendo di spostare file di grandi dimensioni come foto e video in pochi secondi.

SanDisk è un marchio rinomato nel settore dell’archiviazione dati, e la Ultra Dual Drive Go non fa eccezione. L’unità è dotata del software proprietario SecurePlus, che consente di proteggere i file sensibili con una password e la crittografia AES a 128 bit. Questo garantisce la tranquillità in caso di smarrimento o furto dell’unità, proteggendo i dati da accessi non autorizzati.

Oltre al trasferimento di file, la Ultra Dual Drive Go può essere utilizzata anche per espandere lo spazio di archiviazione su smartphone e tablet Android. Basta collegare l’unità al dispositivo tramite il connettore USB Type-C e accedere immediatamente ai file memorizzati, liberando spazio prezioso sul dispositivo stesso. L’unità è inoltre compatibile con Mac e PC, rendendola una soluzione versatile per l’archiviazione di dati su tutti i dispositivi.