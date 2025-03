Uno strano bug di Google Pixel 9 disattiva la sveglia del telefono

I Pixel, nonostante siano telefoni di alta qualità, tendono ad avere una sorta di propensione per bug bizzarri.

L’ultimo problema legato ai dispositivi di Google sembra riguardare la sveglia. Nello specifico, alcuni utenti hanno segnalato come le sveglie di tali smartphone sembrano non attivarsi all’orario prestabilito, in quanto misteriosamente disattivate.

Le lamentele, apparse su Reddit nelle scorse due settimane, sembrano essere aumentate a dismisura con il passare delle ore. La pressoché totalità di segnalazioni sui social riguardano Pixel 9, anche se alcuni utenti hanno parlato di fenomeni simili su dispositivi più datati.

Chi disattiva la sveglia dei Pixel 9?

Allo stato attuale non è ancora dato sapere quale sia il fattore scatenante. Secondo l’opinione di diversi utenti, il principale indiziato potrebbe essere Gemini, anche se non vi sono prove concrete a riguardo. Per altri, a disattivare i timer sarebbe l’app Orologio di Google, che già in passato ha dato non pochi problemi agli utenti.

Google non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali a riguardo e, per chi possiede un Pixel, l’unico modo per evitare spiacevoli inconvenienti e dare un’occhiata alle proprie sveglie per assicurarsi che il dispositivo non presenti comportamenti anomali. Nel caso la sveglia sia utilizzata per alzarsi al mattino o per altre mansioni importanti, può essere utile per evitare qualunque tipo di rischio affidarsi ad app di terze parti o a veri e propri orologi.

Come già accennato, i precedenti di bug curiosi per i Pixel non mancano. Ad aprile 2022, un errore ha portato alla modifica di suonerie, timer e suoni di notifica per molti possessori di tali dispositivi senza che gli stessi toccassero alcun tipo di impostazione.

D’altro canto, anche Apple non è esente da disagi simili. Solo di recente, infatti, la compagnia ha risolto un bug legato alle sveglie integrate nei suoi Apple Watch.