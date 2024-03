Se desideri un’esperienza d’ascolto più coinvolgente e, più in generale, di maggior qualità, allora dovresti considera l’idea di acquistare una soundbar. Oggi bastano 69,99 euro (spedizione compresa) per aggiungerne al carello Amazon una con un perfetto equilibrio tra qualità e prezzo. Si tratta della Nova S40 di ULTIMEA, molto apprezzata dagli utenti con un punteggio di 4,5 stelle su 5.

Ricorda però che per il massimo risparmio devi applicare manualmente il coupon di 10€.

Regalati un’esperienza d’ascolto più immersiva con la soundbar di ULTIMEA

La soundbar Nova S40 ti consente di migliorare l’audio del televisore senza però spendere una fortuna. Il design è compatto ed esteticamente molto gradevole, quindi si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico.

La periferica offre un sistema audio a 2.1 canali con due altoparlanti full-range da 2,25 pollici e un subwoofer wireless da 7,2 pollici. Si tratta quindi di un sistema che restituisce un suono chiaro e ben bilanciato, con bassi profondi e potenti che arricchiscono l’esperienza di visione di film, serie TV, concerti ed eventi sportivi.

A spiccare è certamente la tecnologia BassMax proprietaria che ottimizza i bassi per un suono più profondo ed immersivo. Il subwoofer wireless si collega automaticamente alla soundbar e può essere posizionato in qualsiasi punto della stanza per una migliore diffusione del suono.

Non manca il supporto alla tecnologia Dolby Atmos, necessaria per un audio surround coinvolgente. In termini di connettività, poi, ci sono HDMI, ARC, ottica, AUX e Bluetooth 5.3. Insomma, è possibile collegare la periferica a qualsiasi televisore e dispositivo mobile, compresi smartphone e tablet.

Ricorda che per completare l’acquisto a soli 69,99€ è necessario applicare manualmente il coupon di 10€ (che andrà ad aggiungersi allo sconto del 20% già visibile nell’inserzione).