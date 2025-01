USA, Donald Trump cambia la tecnologia: tutte le novità che porterà

L’arrivo di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti d’America porterà diversi cambiamenti non solo in ambito politico. Gli amanti della tecnologia sul territorio USA noteranno molte modifiche nel prossimo periodo, con il primo impatto che è stato già visibile durante i primi giorni di governo.

TikTok: un ban sospeso, ma non del tutto

TikTok è stata bannata negli Stati Uniti, era il 19 gennaio 2025. Non è passato molto tempo: poche ore e Trump ha deciso di sospendere il divieto per 75 giorni. In questo modo ha permesso al celebre social di continuare a funzionare sul territorio USA. La mossa è legata alla volontà di vendere TikTok a una società che garantisca che almeno il 50% della proprietà rimanga agli USA. Tra i possibili acquirenti ci sono nomi sorprendenti come Perplexity AI e MrBeast, ma restano in gioco anche Elon Musk e Larry Ellison.

Intelligenza artificiale: via le regole etiche

Con un ordine esecutivo, Trump ha cancellato le linee guida sull’uso “etico” dell’AI, introdotte dall’amministrazione Biden. La deregulation punta a favorire lo sviluppo dell’intelligenza artificiale generativa e a incentivare investimenti, ma resta da capire quale sarà il costo sociale e politico di questa scelta.

Social media: ritorno alla libertà

Un altro ordine esecutivo ha eliminato le limitazioni imposte ai social media dalla precedente amministrazione. Trump ha sottolineato che lo stato americano non deve interferire con la libertà di parola, una mossa che ricalca le critiche ricevute in passato per la censura imposta ai suoi contenuti su piattaforme come Twitter e Meta.

Criptovalute e DOGE

Trump punta a rilanciare le criptovalute, annunciando progetti come il World Liberty Financial per promuovere l’uso di stablecoin. Inoltre, la creazione del meme coin $TRUMP ha generato guadagni record, con un valore cresciuto del 41.500% in poche ore.

Rapporti con le Big Tech

Gli incontri con personalità molto influenti nel mondo della tecnologia come Tim Cook, Jeff Bezos e Sundar Pichai, sono una chiara dimostrazione. Trump vuole abbracciare il mondo della tecnologia in toto. Le donazioni al nuovo presidente da parte di alcune aziende hanno suscitato polemiche, con critiche rivolte in particolare a Apple e Google per il loro cambiamento di atteggiamento.

Nuove nomine nelle commissioni chiave

Trump ha sostituito i vertici delle principali agenzie di regolamentazione:

Andrew Ferguson alla Federal Trade Commission (FTC);

alla Federal Trade Commission (FTC); Paul Atkins alla Securities and Exchange Commission (SEC);

alla Securities and Exchange Commission (SEC); Brendon Carr alla Federal Communications Commission (FCC).

Le nomine segnano un cambio di rotta rispetto alle politiche restrittive dell’amministrazione precedente.