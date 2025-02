Vacanze 2025: prezzo più basso garantito per gli hotel più popolari con eDreams

Risparmiare sulle vacanze 2025 è l’imperativo categorico per la stragrande maggioranza dei viaggiatori. E questo diventa più facile se ci si affida ad una piattaforma di prenotazione come eDreams, che offre il prezzo più basso garantito per gli hotel più popolari nelle migliori destinazioni.

Qualche esempio? I prezzi degli alberghi a Londra partono da 127 euro a notte invece di 169 euro, per effetto del 25% di sconto. Ottimi prezzi anche per una notte a Bruxelles (73 euro, ndr), grazie al 27% di sconto.

Risparmia sulle vacanze 2025 con eDreams

La popolare piattaforma di prenotazione viaggi eDreams consente di ottenere un risparmio considerevole sulle vacanze 2025, in virtù del prezzo più basso garantito per gli hotel più popolari nelle migliori località in Europa e nel resto del mondo. Ecco alcune offerte disponibili in questi giorni:

Alberghi a Tirana: 109 euro a notte invece di 149 euro (-27%)

Alberghi a Bruxelles: 73 euro a notte invece di 100 euro (-27%)

Alberghi a Londra: 127 euro a notte invece di 169 euro (-25%)

Alberghi a Catania: 87 euro a notte invece di 119 euro (-27%)

Alberghi a Palermo: 49 euro a notte invece di 70 euro (-30%)

Gli sconti sono collegati al programma eDreams Prime, grazie al quale è possibile beneficiare di risparmi esclusivi su voli, hotel e autonoleggio. Tra le altre cose, l’iscrizione a Prime offre oltre 300 euro al mese in codici sconto esclusivi per voli e hotel, la possibilità di bloccare il prezzo per 1 euro, annullare qualunque prenotazione di volo indipendentemente dal motivo che c’è dietro e un’assistenza clienti VIP.

L’iscrizione a eDreams Prime richiede pochi semplici passaggi. Per prima cosa occorre selezionare il volo o l’hotel desiderato, dopodiché bisogna scegliere la tariffa Prime per avviare così il periodo di prova della durata di 15 giorni. Al termine si può scegliere fra due opzioni di abbonamento: Prime a 69,99 euro l’anno e Prime Plus a 89,99 euro l’anno. Maggiori informazioni sono consultabili sul sito ufficiale di eDreams.