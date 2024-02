Perché dovresti acquistare un… compressore elettrico portatile? Perché è incredibilmente utile, un gadget che ti aiuterà nel momento di maggior necessità. Su quello più popolare e consigliato c’è la firma di un colosso della tecnologia, Xiaomi. Ebbene, devi sapere che il suo 1S oggi costa solo 38,99 euro su eBay grazie allo sconto del 19%. E la spedizione è compresa nel prezzo.

Con il compressore elettrico portatile di Xiaomi puoi gonfiare di tutto, anche gli pneumatici delle auto

Lo Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S è un compressore d’aria portatile versatile e potente che ti permette di gonfiare rapidamente e facilmente una varietà di oggetti, tra cui pneumatici di biciclette, auto e motociclette, palloni, materassini e altri gonfiabili.

Con un design compatto e leggero, una batteria al litio ricaricabile e un’interfaccia intuitiva, questo compressore è l’accessorio perfetto per te che sei alla ricerca di una soluzione di gonfiaggio efficiente e portatile.

Il compressore è dotato di una batteria integrata ricaricabile (via USB-C), e questo significa che l’accessorio può comodamente essere utilizzato senza la necessità di una presa di corrente. La praticità è dunque un must, soprattutto in situazioni all’aperto o in casi di emergenza.

L’accessorio è munito anche di un utile display digitale, che fornisce in tempo reale la pressione di ciò che si sta gonfiando. Parlando pneumatici, il compressore Xiaomi 1S smette automaticamente di gonfiare quando viene raggiunta la pressione preimpostata desiderata. Questa viene anche memorizzata, quindi non è necessario impostare il valore ripetutamente.

Specifiche tecniche:

Dimensioni: 124 x 71 x 45,3 mm

Capacità batteria: 14.8 Wh

Livello di rumore: <80 dB a 1 metro di distanza

Porta di ricarica: USB-C

Pressione di gonfiaggio: 0.2–10.3 bar/3–150 psi