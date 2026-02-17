Very 5,99: 150 Giga in 5G a 5,99€ al mese per sempre

Very 5,99 è l’offerta lanciata da Very Mobile in occasione di San Valentino, che propone 150 Giga in 5G, più minuti e SMS illimitati, a 5,99 euro al mese. La promozione è ancora valida (scadrà il 23 febbraio) e si rivolge ai clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri che richiedono la portabilità del loro numero.

Al di là del prezzo concorrenziale, sono inclusi ulteriori vantaggi: la SIM e la spedizione sono gratuite, così come l’attivazione, inoltre è possibile beneficiare di 1 mese in omaggio. Sottolineiamo infine l’assenza di costi extra: niente consumi imprevisti, nessun costo legato al cambio offerta.

I dettagli dell’offerta di San Valentino

Ricapitoliamo quindi i dettagli dell’offerta Very 5,99: al costo di 5,99 euro al mese per sempre sono inclusi 150 Giga in 5G, nonché chiamate e messaggi senza limiti. Riguardo alla connessione in 5G, ricordiamo che Very si appoggia a WindTre e, nel caso specifico, la velocità massima è limitata a 30 Mbps, un valore comunque più che sufficiente per navigare sui social, guardare un film, una serie tv o un evento sportivo in streaming o effettuare ricerche sul web.

L’offerta attuale è dedicata ai clienti provenienti da CoopVoce, Iliad, Lycamobile, PosteMobile, Tiscali e altri MVNO che richiedono la portabilità del proprio numero in Very Mobile. Confermiamo inoltre che la SIM (disponibile anche nel formato eSIM virtuale) e la sua consegna sono gratuite, così come la procedura di attivazione.

Sempre a proposito di costi, Very sottolinea come a differenza di altri operatori non vi siano costi extra nascosti, come ad esempio quelli legati ai consumi imprevisti o al cambio di offerta. Non vi sono nemmeno vincoli contrattuali, di conseguenza ognuno può scegliere di cambiare operatore in qualsaisi momento senza costi aggiuntivi da sostenere, né per la disdetta né tantomeno per la disattivazione dell’offerta.