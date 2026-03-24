Very Mobile: 200 giga in 5G a 6,99 euro al mese con minuti e SMS illimitati

Con l'offerta Very 6,99 ottieni una rete di nuova generazione senza svuotare il portafoglio.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 24 mar 2026
Very Mobile: 200 giga in 5G a 6,99 euro al mese con minuti e SMS illimitati

Very Mobile ha lanciato una nuova offerta dedicata a chi attiva un nuovo numero o a chi proviene da Iliad, CoopVoce e altri operatori virtuali. A soli 6,99 euro al mese, con il primo mese gratuito, puoi avere un pacchetto comprensivo di ben 200 giga in 5G, minuti e SMS illimitati, oltre a giga dedicati per la navigazione nei paesi dell’Unione Europea. L’attivazione costa soltanto 99 centesimi e puoi anche richiedere il comodo formato eSIM.

Attiva l’offerta Very Mobile

very mobile

La copertura garantita da Very Mobile è estesa e copre il 99,7% del suolo nazionale permettendoti di navigare ovunque ti trovi senza pensieri e senza interruzioni. L’offerta è a zero costi nascosti, anche se dovessi decidere di cambiare idea e passare a un nuovo operatore: non ci sono infatti costi di uscita, né costi di rimodulazione.

Come detto in apertura, puoi richiedere la tradizionale SIM fisica con spedizione gratuita e consegna in 5 giorni lavorativi oppure optare per la più moderna eSIM virtuale, ricevendo via email il codice QR per scaricarla e attivarla in pochi minuti senza dover attendere la consegna di quella fisica. L’attivazione è immediata e avviene tramite SPID o CIE o la classica video identificazione.

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